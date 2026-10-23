Mecanismul de protecție civilă al UE împlinește 25 de ani. Europa, peste 900 de intervenții pentru a salva vieți

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene împlinește 25 de ani. Țările europene și-au unit forțele de peste 900 de ori pentru a răspunde dezastrelor și crizelor din întreaga lume, de la incendii forestiere și inundații până la cutremure și urgențe sanitare.

Sistemul este unul dintre principalele exemple de solidaritate europeană, permițând țărilor afectate de dezastre să solicite ajutor din partea Europei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că mecanismul a ajutat la gestionarea unor crize diverse.

„Mecanismul nostru de protecție civilă al UE împlinește 25 de ani! 25 de ani de solidaritate în acțiune – combaterea inundațiilor și a incendiilor forestiere pentru furnizarea de materiale medicale vitale. De peste 900 de ori în întreaga lume, Europa a răspuns solicitării de ajutor. Ne consolidăm gradul de pregătire, astfel încât Europa să fie pregătită să acționeze ori de câte ori se produce un dezastru”, a declarat Ursula von der Leyen.

25 de ani de intervenții în Europa și în întreaga lume

Mecanismul a fost creat în 2001 și reunește cele 27 de state membre ale UE, alături de alte 10 țări participante: Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Turcia și Ucraina.

Prin acest sistem, orice țară din lume care se confruntă cu o criză poate solicita sprijin din partea statelor europene.

De la înființare, mecanismul a fost activat de peste 900 de ori, în sprijinul a 160 de țări și al 8 organizații internaționale.

Ajutorul a luat mai multe forme. Pompierii europeni au intervenit pentru stingerea incendiilor forestiere, iar echipele de salvare au participat la operațiuni după inundații și cutremure.

În timpul pandemiei de COVID-19, au fost livrate materiale medicale, iar cetățeni europeni au fost repatriați din zone afectate de crize. Mai mult, Ucraina a primit generatoare de energie electrică, iar câinii de căutare au ajutat la găsirea supraviețuitorilor după cutremure.

UE pregătește noi resurse pentru dezastrele viitoare

Comisia Europeană spune că schimbările climatice contribuie, într-o mare măsură, la apariția unor dezastre naturale mai frecvente și mai intense. Din acest motiv, UE investește în măsuri care să ajute într-o măsură cât mai mare.

În discursul său din 2026 privind starea Uniunii, Ursula von der Leyen a anunțat că unii dintre cei mai experimentați pompieri și specialiști europeni în intervenții de urgență vor formula propuneri pentru îmbunătățirea pregătirii.

Planurile vizează și o cooperare mai bună între structurile civile și cele militare, identificarea unor noi capacități de intervenție, inclusiv o posibilă flotă europeană de stingere a incendiilor.

UE investește deja într-o flotă permanentă de intervenție împotriva incendiilor, formată din 22 de avioane și 5 elicoptere, prin programul rescEU, rezerva europeană pentru situații de urgență.

Aceste resurse completează echipamentele și serviciile naționale de urgență și pot fi trimise acolo unde statele au nevoie de sprijin suplimentar.

Mecanismul de protecție civilă al UE a fost activat, în această vară, de 12 ori pentru intervenții în cazul incendiilor forestiere. Operațiunile au beneficiat de sprijinul a 24 de avioane de stingere a incendiilor, 17 elicoptere și 835 de pompieri.