Membru al mafiei Camora, căutat prin mandat european de arestare, a fost reținut

Un bărbat de cetățenie italiană, membru al organizației mafiote napolitane Camora, a fost arestat joi în Beausoleil, un orășel situat lângă Principatul Monaco, nu departe de granița cu Italia.
Alexandra-Valentina Dumitru
09 apr. 2026, 19:17, Știri externe

Potrivit unui comunicat al jandarmeriei naționale, bărbatul, care făcea deja obiectul unui mandat european de arestare emis de Parchetul antimafia din Napoli, se afla în fugă în Franța, arată Le Figaro.

Bărbatul locuia împreună cu familia într-un apartament de lux, folosind documente de identitate italiene false eliberate de autoritățile franceze.

El a fost în cele din urmă localizat și arestat la ora 6 dimineața de către secția de cercetare din Marsilia, cu sprijinul filialei GIGN din Orange.

O anchetă pentru căutarea unei persoane fugară fusese deschisă anterior la Curtea de Apel din Aix-en-Provence.

Suspectat de „dirijarea, promovarea și organizarea traficului de droguri” în Italia, bărbatul fusese condamnat anterior în țara sa de origine pentru infracțiuni și posesie de droguri și muniție de război.

El este, de asemenea, un prieten apropiat al unui lider al clanului mafiot napolitan, Roberto Mazzarella. Acesta din urmă a fost arestat cu cinci zile mai devreme la Salerno de către carabinierii italieni, „pentru acte de omor în contextul unei răzbunări între clanuri mafiote”, precizează jandarmii.

„În conformitate cu legislația europeană, autoritățile italiene vor fi informate de îndată pentru a se prezenta în fața Curții din Napoli”, au declarat autoritățile franceze. Bărbatul riscă o pedeapsă minimă de 20 de ani de închisoare.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Pensie crescută cu 1.100 lei. Ce trebuie să faci și ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de majorare
Gandul
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
Libertatea
Diagnosticul crunt care l-ar fi răpus pe Mircea Lucescu. De ce boală suferea, de fapt, fostul selecționer: „Inițial nu a vrut să creadă”
CSID
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor