Membru al mafiei Camora, căutat prin mandat european de arestare, a fost reținut

Potrivit unui comunicat al jandarmeriei naționale, bărbatul, care făcea deja obiectul unui mandat european de arestare emis de Parchetul antimafia din Napoli, se afla în fugă în Franța, arată Le Figaro.

Bărbatul locuia împreună cu familia într-un apartament de lux, folosind documente de identitate italiene false eliberate de autoritățile franceze.

El a fost în cele din urmă localizat și arestat la ora 6 dimineața de către secția de cercetare din Marsilia, cu sprijinul filialei GIGN din Orange.

O anchetă pentru căutarea unei persoane fugară fusese deschisă anterior la Curtea de Apel din Aix-en-Provence.

Suspectat de „dirijarea, promovarea și organizarea traficului de droguri” în Italia, bărbatul fusese condamnat anterior în țara sa de origine pentru infracțiuni și posesie de droguri și muniție de război.

El este, de asemenea, un prieten apropiat al unui lider al clanului mafiot napolitan, Roberto Mazzarella. Acesta din urmă a fost arestat cu cinci zile mai devreme la Salerno de către carabinierii italieni, „pentru acte de omor în contextul unei răzbunări între clanuri mafiote”, precizează jandarmii.

„În conformitate cu legislația europeană, autoritățile italiene vor fi informate de îndată pentru a se prezenta în fața Curții din Napoli”, au declarat autoritățile franceze. Bărbatul riscă o pedeapsă minimă de 20 de ani de închisoare.