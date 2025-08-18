Merz spune că Putin și Zelenski ar urma să se întâlnească în următoarele două săptămâni

Potrivit lui Merz, liderul de la Kremlin a fost de acord, în urma unei convorbiri telefonice cu Trump, să participe la un summit cu președintele Ucrainei.

„Nu știm dacă președintele rus va avea curajul să se prezinte la un asemenea summit. De aceea este nevoie de presiune și convingere”, a explicat cancelarul german, aflat luni la Washington împreună cu alți lideri europeni, într-o vizită menită să întărească sprijinul acordat președintelui Volodimir Zelenski, scrie Reuters.

În timpul discuțiilor de la Casa Albă, „președintele american a vorbit la telefon cu Vladimir Putin și s-a convenit ca întâlnirea dintre liderii Rusiei și Ucrainei să aibă loc în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz presei.

El a adăugat că Trump a acceptat și organizarea unei reuniuni trilaterale ulterioare, pentru ca negocierile „să poată începe cu adevărat”.

Cancelarul german a mai spus că liderul de la Casa Albă a fost impresionat de unitatea demonstrată de europeni și că discuțiile cu administrația americană vor continua pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

„Este limpede că întreaga Europă trebuie să fie parte a acestui proces”, a subliniat Merz, salutând anunțul lui Trump potrivit căruia Statele Unite sunt pregătite să ofere astfel de garanții.