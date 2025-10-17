Meta renunță la aplicația desktop Messenger pentru Windows și macOS

Meta a confirmat că va închide definitiv aplicația Messenger pentru desktop, disponibilă până acum pe Windows și macOS.

Într-un e-mail transmis publicației Engadget, compania a precizat că începând cu data de 15 decembrie, aplicația nu va mai funcționa, iar utilizatorii vor fi direcționați către versiunile web de Facebook și Messenger pentru a-și accesa conversațiile.

Compania nu a oferit o explicație oficială pentru această decizie, însă utilizatorii vor primi notificări privind închiderea aplicației și vor fi blocați automat după data-limită.

Pentru a-și salva conversațiile, Meta recomandă activarea funcției de stocare sigură și setarea unui cod PIN.

Procesul presupune accesarea secțiunii Privacy & Safety din setările Messenger și activarea opțiunii Secure storage.

Messenger a fost separat de aplicația principală Facebook în 2014, pentru a oferi o experiență dedicată de mesagerie.

În 2023, Meta a renunțat și la planul de integrare completă între Messenger și Instagram Direct.