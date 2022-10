Metoda ingenioasă, dar şi periculoasă, folosită de ucraineni pentru a se ascunde de ruşi

Ministerul ucrainean al Apărării a distribuit un videoclip cu elicopterele sale care efectuează manevre de zbor extraordinare.

După cum explică ministerul într-un tweet, este vorba despre un zbor efectuat la 5 metri altitudine, care ar face imposibil ca apărarea antiaeriană a inamicului să detecteze, apoi să doboare aparatele de zbor.

Acestea nu sunt primele imagini care arată un elicopter de la Kiev efectuând acţiuni extrem de dificile.

Într-un alt video, un pilot ucrainean zboară intenţionat la joasă înălţime pe o autostradă, riscând să lovească un camion aflat în mişcare.

For those who missed our videos with helicopters, here is a new one. A 5-meter altitude flight makes it impossible for the enemy's anti-aircraft defense to shoot down our "dragonflies". pic.twitter.com/evkNeO1ZHp