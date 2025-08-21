Belarus și Iran au semnat acorduri pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării

Conform AP, Belarus și Iran au convenit miercuri asupra unui pachet de 13 documente pentru aprofundarea cooperării bilaterale în domenii cheie, printre care apărarea, industria și educația.

Anunțul a fost făcut de cele două guverne după întrevederea de la Minsk dintre președintele belarus Aleksandr Lukașenko și omologul său iranian Masoud Pezeshkian.

Detaliile privind viitoarea colaborare militară nu au fost dezvăluite, însă Lukașenko i-a transmis liderului de la Teheran că Belarus este „gata să coopereze în toate domeniile, de la furnizarea de alimente până la colaborarea tehnico-militară”, numindu-l pe acesta „prieten”.

Ce includ acordurile

Pe lângă apărare, acordurile includ inițiative în industrie, turism, știință, tehnologie și educație, iar accesul la resursele Belarusului, precum lemnul, industria chimică și îngrășămintele pe bază de potasiu, ar putea aduce beneficii Iranului.

Cei doi președinți au anunțat și începutul discuțiilor pentru un tratat de parteneriat strategic.

Atât Belarus, cât și Iranul se află sub sancțiuni internaționale dure, iar Pezeshkian a declarat că experiența Teheranului în evitarea restricțiilor economice va putea ajuta și Minsk.