Ofițeri SUA au fost prezenți în Belarus pentru a monitoriza exercițiile Zapad-2025

Exercițiile „Zapad-2025” au început vineri pe terenuri de antrenament din ambele țări, a doar două zile după ce Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Anunțul particpării ofițerilor americani a fost făcut de ministerul Apărării de la Minsk. În videoclipul publicat de minister, ofițeri americani dând mâna cu ministrul belarus al Apărării, Viktor Hrenin, care le-a spus că pot vizita „orice doresc” și discuta liber cu participanții.

În plus, s-a mai comunicat că la exercițiu au participat și doi aliați NATO Ungaria și Turcia.

Prezența americanilor survine pe fondul unor semne de deschidere a relației dintre Washington și Minsk. Săptămâna trecută, John Coale, reprezentant al lui Donald Trump, a purtat discuții la Minsk cu Lukașenko, în urma cărora Belarus a eliberat 52 de prizonieri politici.