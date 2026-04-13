Mii de lumi necunoscute, descoperite în 45 de zile. Telescopul Vera Rubin livrează

Observatorul Vera Rubin este finanțat de National Science Foundation din SUA și de Biroul științific al Departamentului Energiei american. Telescopul a publicat acum primul său catalog complet de date, disponibil gratuit și interactiv.

„Este doar vârful icebergului și demonstrează că observatorul este pregătit”, a declarat Mario Juric, de la Universitatea din Washington, responsabilul proiectului pentru Sistemul Solar. El a adăugat că ceea ce necesita anterior ani sau decenii de cercetare va fi scos la lumină de Rubin în doar câteva luni, conform ANSA.

33 de asteroizi apropiați de Pământ, niciunul periculos

Dintre cei peste 11.000 de asteroizi descoperiți, 33 sunt clasificați ca obiecte apropiate de Pământ. Aceștia orbitează în vecinătatea planetei noastre, dar niciunul nu reprezintă o amenințare. Cel mai mare dintre ei are un diametru de aproximativ 500 de metri.

Alte 380 de obiecte sunt transneptuniene – corpuri înghețate care orbitează dincolo de Neptun. Două dintre acestea, denumite 2025 LS2 și 2025 MX348, se află pe orbite extrem de alungite. În punctele lor cele mai îndepărtate, ating o distanță față de Soare de aproximativ 1.000 de ori mai mare decât cea a Pământului. Sunt printre cei mai îndepărtați 30 de asteroizi cunoscuți.

Un computer care caută ace în care de fân

Cheia succesului Vera Rubin nu este doar instrumentația optică. Sistemul software al telescopului este capabil să analizeze cantități masive de date în timp real.

„Căutarea unui obiect transneptunian este ca și cum ai căuta un ac într-un car de fân”, a explicat Matthew Holman, de la Harvard & Smithsonian. Computerul analizează miliarde de combinații de surse luminoase pentru a le identifica pe cele care corespund unor lumi îndepărtate din Sistemul Solar. Abordările algoritmice folosite sunt complet inovatoare, subliniază responsabilii telescopului.