Oceanele se apropie de temperaturi record. Observatorul european Copernicus trage un semnal de alarmă

Temperaturile medii la suprafața mării, excluzând regiunile polare, au atins aproape maximul istoric pentru 2024 în aprilie, potrivit raportului lunar Copernicus, potrivit Le Figaro.

„Este doar o chestiune de zile până când vom vedea din nou temperaturi record la suprafața mării” pentru luna mai, a declarat pentru AFP Samantha Burgess, responsabilă strategică pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, care include Copernicus. Martie este de obicei cea mai caldă lună la nivel global în oceane.

Valuri de căldură marine record se extind pe o vastă regiune care se întinde de la Pacificul ecuatorial central până la coasta de vest a Statelor Unite și a Mexicului.

El Niño este una dintre fazele unui ciclu natural din Oceanul Pacific, care începe de obicei primăvara și afectează treptat temperaturile, vânturile și clima de pe tot globul în lunile următoare. Pentru unele regiuni, acest lucru duce la secete, cum ar fi în Indonezia. Altele, precum Peru, vor trebui să se pregătească pentru ploi torențiale. Ultimul episod a avut loc în 2023/2024.

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat, deși rămân unele incertitudini, că revenirea fenomenului El Niño este din ce în ce mai probabilă din mai până în iulie, în timp ce fenomenul opus, La Niña, se estompează. Aceste previziuni se bazează pe temperaturile observate într-o regiune a Oceanului Pacific.

Problema lumii de astăzi este că El Niño, deși apare în mod natural și regulat, contribuie acum la încălzirea cauzată de activitățile umane, prin arderea petrolului, cărbunelui și gazelor, care eliberează dioxid de carbon, creând un efect de seră.

Îngrijorări cu privire la un 2027 foarte fierbinte

Unele agenții meteorologice prevăd că următorul El Niño va fi mai puternic decât cel de acum trei ani, poate chiar rivalizând cu „super El Niño” din 1997/1998. Efectul asupra temperaturii medii globale se observă, în general, în anul următor apariției sale, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la un 2027 foarte fierbinte. Zeke Hausfather, climatolog la Institutul independent Berkeley Earth, estimează acum că 2027 va doborî recordul anual stabilit în 2024. Samantha Burgess, la rândul ei, consideră că este încă prea devreme pentru a prezice cu certitudine intensitatea evenimentului, deoarece previziunile făcute în primăvară nu sunt încă foarte fiabile. Dar este de acord și că, indiferent de intensitatea sa, acest El Niño nu va trece neobservat, considerând „probabil ca 2027 să depășească 2024 și să devină cel mai fierbinte an înregistrat vreodată”.