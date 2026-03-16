Miniștrii de externe ai UE discută despre conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu

Miniștrii de externe ai statelor Uniunii Europene se întâlnesc luni la Bruxelles pentru a analiza evoluțiile războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și consecințele acestora, potrivit dpa.

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiha, va participa prin videoconferință pentru a vorbi despre „nevoile cele mai urgente de apărare ale țării sale împotriva Rusiei”.

Luna trecută, sprijinul pentru Kiev a suferit o lovitură, când cele 27 de state membre nu au reușit să se pună de acord asupra noilor măsuri de ajutor înainte de aniversarea a patru ani de la invazia Rusiei.

Un al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și un plan de sprijin financiar de 90 miliarde de euro pentru Ucraina rămân blocate din cauza opoziției Ungariei și Slovaciei.

Uniunea Europeană a avertizat repetat că războiul Orientul Mijlociu poate avea efecte negative asupra situației din Ucraina. Conform Comisiei Europene, „Rusia a beneficiat considerabil de pe urma creșterii prețurilor hidrocarburilor după începerea războiului în Iran, obținând venituri zilnice suplimentare de 150 milioane de euro din vânzări de petrol”.

Sistemele de apărare aeriană și alte echipamente devin tot mai necesare în afara frontului ucrainean, pe măsură ce Iranul răspunde atacurilor aeriene americane și israeliene cu acțiuni în alte zone ale Orientului Mijlociu.

În privința Iranului, se așteaptă ca miniștrii UE să aprobe oficial „noi sancțiuni vizând oficialități și organizații iraniene”, așa cum a precizat săptămâna trecută șefa diplomației europene, Kaja Kallas.