Ministrul de Externe din Belgia: Suferința copiilor palestinieni nu este inevitabilă, este rezultatul unor alegeri

La un eveniment de nivel înalt dedicat protecției copiilor palestinieni din Gaza și Cisiordania, ministrul belgian de externe Maxime Prevot a declarat că suferința acestora „nu este inevitabilă, ci rezultatul unor alegeri, al acțiunilor și inacțiunilor, iar alegerile pot fi schimbate”.

Prévot a făcut apel la comunitatea internațională să asigure protecția copiilor, să respecte dreptul umanitar și să garanteze un acces umanitar sigur și neîngrădit în teritoriile afectate.

„Copiii nu ar trebui niciodată să fie daune colaterale. Totuși, astăzi, în Gaza și Cisiordania, ei plătesc cel mai mare preț”, a spus oficialul belgian.

El a respins ideea că sistemul umanitar ar fi „rupt”, subliniind că adevărata problemă este refuzul deliberat al accesului: „Este accesul care lipsește. Este decizia deliberată de a refuza accesul”.

În încheiere, Prevot a cerut acțiune imediată: „Dacă acești copii găsesc încă curajul de a vorbi, ce scuză mai avem să nu acționăm?”