Ministrul rus de Externe: O agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu răspuns decisiv

Declaraţiile lui Lavrov vin pe fondul tensiunilor tot mai mari generate de intruziuni neautorizate în spaţiul aerian NATO, atribuite Rusiei. Printre acestea se numără drone doborâte în Polonia şi apariţia unor avioane de vânătoare ruseşti în spaţiul aerian estonian timp de 12 minute. Moscova neagă încălcările, însă liderii europeni consideră aceste acţiuni drept provocări menite să testeze vigilenţa NATO.

„Rusia nu a avut niciodată şi nu are astfel de intenţii” faţă de ţările europene sau NATO, a spus Lavrov, potrivit AP. „Totuşi, orice agresiune împotriva ţării mele va fi întâmpinată cu un răspuns decisiv”, a menţionat oficialul rus.

Discursul are loc la trei ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia, acţiune condamnată pe plan internaţional.

În paralel, preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat recent că Ucraina poate recuceri toate teritoriile pierdute în faţa Rusiei, marcând o schimbare faţă de poziţia sa anterioară. Trump s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul Adunării Generale, întâlnirea fiind descrisă ca „una bună”.

Zelenski a cerut şi el liderilor mondiali să acţioneze pentru retragerea trupelor ruse din Ucraina şi a avertizat că lipsa de acţiune ar putea pune în pericol şi alte ţări.

Rusia şi-a justificat acţiunile în Ucraina parţial prin expansiunea NATO spre est, prezentând războiul ca o măsură de securitate. Discursul lui Lavrov a continuat criticile tradiţionale la adresa Occidentului, subliniind riscurile confruntării cu o putere nucleară.