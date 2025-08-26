Ministrul turc al Transporturilor s-a filmat conducând cu viteză dublă față de cea legală

Ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloğlu, a primit o amendă pentru depășirea limitei de viteză pe o autostradă din Turcia, potrivit The Guardian.

Acesta s-a filmat accelerând până la 225 km/h și a și postat videoclipul pe rețeaua X, cu hashtagul #TurkeyAccelerates.

Duminică seara, Abdulkadir Uraloğlu, a distribuit pe X un videoclip în care apare conducând pe o autostradă de lângă Ankara, ascultând cântece populare și fragmente din discursuri ale președintelui Erdogan.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶 Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Cadre separate în care a intrat și vitezometrul arată cum acesta atinge viteze între 120 și 140 km/h, în timp ce limita de viteză pe acea autostradă în Turcia este de 85 km/h.

„M-am denunțat de unul singur”

Câteva ore mai târziu, Uraloğlu a republicat filmarea, recunoscând că fusese amendat pentru depășirea vitezei legale, spunând că prin împărtășirea videoclipului, practic, s-a autodenunțat.

„Am urcat la volan pentru a verifica autostrada Ankara–Niğde și am depășit neintenționat limita de viteză pentru o scurtă perioadă. Cu videoclipul, practic, m-am denunțat singur”, a scris el.

Procesul-verbal de sancționare, al cărui exemplar l-a publicat, arată că Uraloğlu conducea cu 140 km/h și a primit o amendă de 9.267 lire turcești (aprox. 165 de euro).

„De acum înainte voi fi mult mai atent”, a scris el.

„Respectarea limitei de viteză este obligatorie pentru toată lumea”.