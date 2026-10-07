Prima pagină » Știri externe » Moarte fulgerătoare la 22 de ani: O fostă regină a frumuseții a murit în fața familiei

Moarte fulgerătoare la 22 de ani: O fostă regină a frumuseții a murit în fața familiei

O fostă regină a frumuseții a murit în fața familiei. Brazilianca de 22 de ani a murit lovită de fulger în grădina mamei sale, în timpul prânzului.
Moarte fulgerătoare la 22 de ani: O fostă regină a frumuseții a murit în fața familiei
Andreea Tobias
07 oct. 2026, 10:34, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ana Beatriz Araújo Ferreira lasă în urmă un băiețel de cinci ani.

Tocmai îi făcuse baie fiului ei, Luiz Henrique, potrivit Il Messaggero. Apoi s-a așezat să-și pieptene nepoata, în timp ce familia lua prânzul afară.

„Îi pieptăna părul nepoatei mele când a lovit fulgerul”, a povestit sora ei, Lana Letícia.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Almas din statul brazilian Tocantins. Ana a fost dusă la spital încă în viață, dar a murit din cauza rănilor.

Fratele ei, César Augusto, a spus că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Ziua era înnorată, cu o ploaie foarte slabă. Potrivit surorii, grădina avea mai mulți copaci, iar în spate era o mică zonă cu o cadă.

Ana, căreia apropiații îi spuneau Aninha, era fostă regină a frumuseții. Studia fizioterapia la Universitatea din Norte do Paraná și abia începuse primul semestru.

Nașa ei, Marcella Batista, a descris-o ca pe o mamă exemplară și foarte legată de familie. Venea în fiecare weekend la mama ei, avea grijă de surori, le pieptăna și gătea pentru toți.

Fratele ei a numit-o „stânca” familiei. El a spus că Aninha a fost și rămâne una dintre cele mai frumoase persoane pe care le-a cunoscut.

Tânăra lasă în urmă un fiu, părinții și șase frați vitregi din partea mamei. Priveghiul a avut loc duminică, acasă, iar înmormântarea luni dimineață, în cimitirul orașului. Poliția din Almas anchetează circumstanțele morții.

Ana, căreia apropiații îi spuneau Aninha, fusese „regina rodeoului” din Almas, un titlu tradițional în zonele rurale braziliene. Titlul se acordă la festivalurile de rodeo din Brazilia și răsplătește atât frumusețea, cât și priceperea la călărie.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
Libertatea
Irina Vasilcan, soţia arbitrului Gheorghe Moldovan, a rupt tăcerea după moartea lui. Ce s-a întâmplat între ei: „Am încercat să-l salvez”
CSID
De ce se moare, de fapt, pe șoselele din România? Statistica pe 2025 este uluitoare
Promotor