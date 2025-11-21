Modificare de politică la Garda de Coastă. Zvasticile și ștreangurile vor fi considerate „potențial provocatoare”

Instituția subliniază totuși că aceste simboluri rămân interzise. Politica actualizată este considerată de Garda de Coastă un mijloc de a întări capacitatea de raportare, investigare și sancționare a încălcărilor.

„Orice afișare, utilizare sau promovare a unor asemenea simboluri va fi întotdeauna investigată temeinic și pedepsită sever”, a declarat amiralul Kevin Lunday, comandantul interimar al Gărzii de Coastă.

În 2020, un mesaj emis de fostul comandant Karl Schultz preciza că simboluri precum zvasticile și ștreangurile sunt „larg asociate cu opresiunea sau ura”, potrivit AP.

Atunci, instituția considera afișarea lor „un potențial incident motivat de ură”.

Politica publicată în octombrie descrie aceleași simboluri ca fiind „potențial provocatoae”.

Garda de Coastă susține că acestea pot afecta moralul, disciplina, coeziunea unității și eficiența misiunilor.

Interdicții privind steagul Confederației

Noua politică menține interdicția de ani de zile privind afișarea publică a steagului Confederației.

Există puține excepții, precum contexte educaționale sau istorice. Documentul nu interzice însă simbolurile în mod absolut.

Regulile nu se aplică în spații private care nu sunt vizibile publicului, precum locuințele de familie.

Politica, care va intra în vigoare pe 15 decembrie și a fost relatată în premieră de The Washington Post, generează critici.

Senatoarea democrată Jacky Rosen, din Nevada, afirmă că politica „anulează protecții importante împotriva bigotismului”.

Ea avertizează că simboluri „îngrozitor de pline de ură” precum zvasticile și ștreangurile ar putea fi permise nejustificat.

„Într-un moment în care antisemitismul crește în Statele Unite și în lume, relaxarea politicilor care combat infracțiunile motivate de ură transmite un mesaj greșit.

Pune în pericol siguranța membrilor Gărzii de Coastă”, a spus senatoarea.

Lunday susține că politica nu elimină nicio interdicție. El numește „categoric falsă” orice afirmație contrară.

Și repetă: „Aceste simboluri au fost și rămân interzise în Garda de Coastă. Orice afișare sau promovare va fi investigată și pedepsită sever”.

Context politic

Predecesoarea lui Lunday, amiralia Linda Fagan, a fost demisă în prima zi de mandat a președintelui Donald Trump.

Ulterior, oficialii administrației Trump au spus că demiterea a fost motivată parțial de „accentul excesiv” pus pe diversitate și incluziune, considerat o abatere de la prioritățile operaționale.

Noua politică precizează că termenul „incident motivat de ură” nu mai apare în regulamente. Comportamentele care ar fi intrat anterior în această categorie vor fi tratate acum drept „raportări de hărțuire”, atunci când există o persoană afectată identificată.

Comandanții, consultați de consilieri juridici, pot dispune îndepărtarea simbolurilor „potențial divizive” dacă acestea afectează moralul sau disciplina unității.

Apropierea de directivele Pentagonului

Garda de Coastă aparține de Departamentul Securității Interne, dar este parte a forțelor armate ale SUA. Politica a fost actualizată parțial pentru a se alinia directivelor Pentagonului.

Instituția a modelat istoric multe politici de resurse umane după cele ale altor servicii militare.

Schimbarea vine la mai puțin de două luni după ce secretarul apărării Pete Hegseth a ordonat o revizuire a definițiilor privind hărțuirea, intimidarea și bullyingul în armată.

El a susținut că politicile sunt „prea generale”. Și că ar „periclita pregătirea pentru luptă, îndeplinirea misiunilor și încrederea în instituție”.