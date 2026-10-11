Momente de cumpănă pentru liderul de la Vatican. Anunțul făcut chiar de la fereastra din Piața San Pietro

Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, la rugăciunea Angelus, că medicii i-au descoperit un nodul la plămân, în stadiu incipient și bine localizat.

Papa Leon a spus că, urmând sfaturile medicilor, a decis să se opereze pentru a-l înlătura, iar intervenția este deja programată, conform ANSA.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a precizat că operația va avea loc în primele zile ale săptămânii viitoare și că spitalizarea va dura aproximativ o săptămână.

Anunțul readuce în atenție istoricul medical al Pontifului și vulnerabilitățile sale respiratorii mai vechi, însă medicii dau asigurări că depistarea timpurie oferă un prognostic excelent.

Papa și-a confirmat totuși vizita în Peru și le-a mulțumit peruvienilor prezenți în Piața San Pietro pentru rugăciuni.

Călătoria în America Latină este programată între 6 și 17 noiembrie și include Uruguay, Argentina și, la final, Peru. Călătoria în America Latină include Uruguay, Peru și, mai ales, o întoarcere istorică extrem de așteptată în Argentina natală, turneul devenind cel mai lung și solicitant test fizic pentru Pontif de la începutul mandatului.

Ce a spus Papa la Angelus, detaliile Vaticanului despre operație și programul călătoriei din noiembrie, în articolul complet pe Mediafax Italia: