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Momente de cumpănă pentru liderul de la Vatican. Anunțul făcut chiar de la fereastra din Piața San Pietro

Chiar de la fereastra din Piața San Pietro, Papa Leon al XIV-lea le-a spus credincioșilor că va fi operat pentru un nodul la plămân, în stadiu incipient. Vizita lui din noiembrie în Peru rămâne în program.
Momente de cumpănă pentru liderul de la Vatican. Anunțul făcut chiar de la fereastra din Piața San Pietro
Andreea Tobias
11 oct. 2026, 13:58, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea a anunțat duminică, la rugăciunea Angelus, că medicii i-au descoperit un nodul la plămân, în stadiu incipient și bine localizat.

Papa Leon a spus că, urmând sfaturile medicilor, a decis să se opereze pentru a-l înlătura, iar intervenția este deja programată, conform ANSA.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a precizat că operația va avea loc în primele zile ale săptămânii viitoare și că spitalizarea va dura aproximativ o săptămână.

Anunțul readuce în atenție istoricul medical al Pontifului și vulnerabilitățile sale respiratorii mai vechi, însă medicii dau asigurări că depistarea timpurie oferă un prognostic excelent.

Papa și-a confirmat totuși vizita în Peru și le-a mulțumit peruvienilor prezenți în Piața San Pietro pentru rugăciuni.

Călătoria în America Latină este programată între 6 și 17 noiembrie și include Uruguay, Argentina și, la final, Peru. Călătoria în America Latină include Uruguay, Peru și, mai ales, o întoarcere istorică extrem de așteptată în Argentina natală, turneul devenind cel mai lung și solicitant test fizic pentru Pontif de la începutul mandatului.

Ce a spus Papa la Angelus, detaliile Vaticanului despre operație și programul călătoriei din noiembrie, în articolul complet pe Mediafax Italia:

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