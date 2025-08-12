Monica Seles, despre lupta sa cu o boală gravă: „Trebuie să te adaptezi mereu”

Monica Seles, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, cu nouă titluri de Grand Slam și un loc binemeritat în International Tennis Hall of Fame, a povestit în premieră despre diagnosticul primit în urmă cu trei ani: miastenia gravis.

„Jucam cu niște copii sau cu membrii familiei și ratam mingea. Eram ca….da, văd două mingi. Acestea sunt simptome pe care nu le poți ignora”, a povestit Seles într-un interviu publicat marți de Associated Press.

„Mi-a luat mult timp să accept și să vorbesc deschis despre asta, pentru că îmi afectează viața de zi cu zi destul de mult”.

Momentul diagnosticului… „un nou reset”

În vârstă de 51 de ani acum, fosta campioană, a explicat că nu auzise niciodată de această boală înainte de diagnostic. Primele semne au fost vederea dublă și slăbiciunea la nivelul brațelor și picioarelor: „Chiar și să îmi usuc părul devenise foarte dificil.”

Pentru Seles, momentul în care a fost diagnosticată cu boala este „un nou reset” în viață, după alte provocări majore: plecarea din Iugoslavia la doar 13 ani, ascensiunea bruscă în topul tenisului mondial și episodul traumatizant din 1993, când a fost înjunghiată de un spectator în timpul unui meci la Hamburg.

„Indiferent cum sare mingea, mă adaptez”

„A trebuit să fac un reset total de mai multe ori în viață. După atac, felul în care m-au primit fanii la US Open nu-l voi uita niciodată. Și acum, cu această boală, fac același lucru: mă adaptez. Mingea sare și trebuie doar să te adaptezi. Asta fac și acum”, a spus Monica Seles.

Tenismena își dorește ca prin povestea sa să crească gradul de conștientizare asupra miasteniei gravis, o boală autoimună rară în care sistemul imunitar atacă conexiunile dintre nervi și mușchi, ducând la slăbiciune musculară, adesea mai pronunțată după efort și ameliorată de odihnă.

Afecțiunea poate afecta vederea, vorbirea, capacitatea de a mesteca, de a înghiți sau chiar de a respira, iar simptomele variază în intensitate de la o zi la alta.

De la diagnostic la motivație

Pentru a-și transmite mesajul, Seles colaborează cu o companie de imunologie din Țările de Jos, în cadrul campaniei Go for Greater. Campania include mărturii ale celor afectați, informații medicale validate și evenimente de sensibilizare, cu scopul de a reduce izolarea resimțită de bolnavi și de a stimula sprijinul comunității medicale și publice.

Boala este nevindecabilă, dar poate fi controlată prin tratamente care reduc slăbiciunea musculară și previn complicațiile. Printre cei care au suferit de miastenia gravis se numără actrița Suzanne Rogers, marele maestru de șah Henrique Mecking, actorul Sir Laurence Olivier și magnatul grec Aristotle Onassis, iar exemplele lor arată că viața și cariera pot continua chiar și în fața unei boli atât de provocatoare.