Mutare neașteptată la Chișinău: Linia electrică dintre România și Moldova va purta numele lui Donald Trump

Linia electrică de înaltă tensiune care va lega România de Republica Moldova se va numi „Trump Liberty Line”. Anunțul a fost făcut luni de Ambasada SUA la Chișinău.

Proiectul devine astfel cea mai recentă investiție în infrastructură care poartă numele președintelui american Donald Trump, potrivit Reuters.

Guvernul SUA investește 130 de milioane de dolari în linie, a precizat ambasada într-o postare pe X.

Potrivit diplomaților americani, proiectul va consolida securitatea energetică și independența Republicii Moldova.

Guvernul de la Chișinău sprijină inițiativele care aduc beneficii cetățenilor, mai ales pe cele legate de securitate și infrastructura energetică. Declarația a fost făcută pentru Reuters de purtătorul de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici.

Oficialii români nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii

Republica Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa, este candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Țara importă cea mai mare parte a energiei electrice prin legăturile existente cu România și Ucraina. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au perturbat în trecut aceste livrări.

Numele lui Trump apare pe tot mai multe proiecte din întreaga lume

Printre ele se numără un coridor de transport propus prin Armenia și o bază militară planificată în Polonia. Guvernele încearcă astfel să câștige bunăvoința președintelui american, notează Reuters.