Muzeu interactiv dedicat Giulgiului din Torino, deschis în California

„Giulgiul din Torino: o experiență captivantă”, o expoziție de 5 milioane de dolari din Garden Grove, care include săli de proiecție la 360 de grade, replici ale Giulgiului din Torino, chioșcuri interactive și o sculptură în mărime naturală a lui Hristos, a fost concepută pe o perioadă de trei ani și finanțată prin donații private, potrivit AP.

Conținutul a fost creat în principal de Othonia, Inc., un grup cu sediul la Roma dedicat examinării Giulgiului, unul dintre cele mai studiate artefacte din istorie. Originalul – o pânză de 4,3 metri lungime și 1 metru lățime – este păstrat într-o cutie antiglonț, cu temperatură controlată, adăpostită în Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Torino, Italia.

Muzeul din California, care se întinde pe o suprafață de 930 de metri pătrați, conține o imagine laminată în mărime naturală a giulgiului întins pe un perete. Aceasta prezintă imaginea slabă a unui bărbat cu răni similare cu cele ale lui Hristos.

Vaticanul nu a pretins autenticitatea Giulgiului

Vaticanul a numit pânza un simbol puternic al suferințelor lui Hristos, fără a pretinde autenticitatea acesteia. Mulți experți susțin datarea cu carbon a unor bucăți de pânză, care plasează-o în secolul al XIII-lea sau al XIV-lea, dar mulți credincioși – printre care și oameni de știință desăvârșiți – spun că rezultatele ar fi putut fi denaturate de contaminare, solicitând analizarea unor mostre mai mari. Mulți insistă că pânza conține polen din Ierusalim și este țesută într-un model specific secolului I.

Pânza, considerată o relicvă de mulți creștini, a fost expusă cel mai recent în primăvara anului 2015. Deși giulgiul s-ar putea să nu părăsească niciodată Torino, noua expoziție va rămâne cel puțin până în 2030 în campusul Catedralei Christ, lângă faimosul turn de sticlă și sanctuar ridicat de televanghelistul Robert H. Schuller.