Nava Ocean Viking care încerca să salveze migranți în Meditarana, atacată de garda de coastă libiană

Atacul pare a fi unul dintre cele mai violente, implicând o navă de salvare europeană și garda de coastă libiană care primește instruire, echipamente și finanțare de la Uniunea Europeană .

SOS Mediterranee a declarat că confruntarea a avut loc la aproximativ 40 de mile marine nord de coasta libiană și a publicat detalii și imagini ale incidentului. Nu au fost raportate victime, deși grupul a declarat că nava a suferit daune semnificative.

⚡️COMMUNIQUÉ⚡️

Hier après-midi l’Ocean Viking a été délibérément pris pour cible par les garde-côtes libyens. Le navire et les équipements essentiels de sauvetage ont subi d’importants dégâts. Un acte inacceptable. SOS MEDITERRANEE demande : ➡️une enquête complète sur les… pic.twitter.com/ZEDQS1Gx8H — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 25, 2025

Organizația non-profit închiriază nava Ocean Viking, care arborează pavilion norvegian, în parteneriat cu Federația Internațională a Societăților Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Un purtător de cuvânt al gărzii de coastă libiene nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația.

Nava de patrulare utilizată de garda de coastă libiană a fost un cadou din 2023 din partea Italiei către Libia, ca parte a programului de sprijin al Uniunii Europene pentru gestionarea frontierelor, a declarat SOS Mediterranee.

Înainte de a fi atacată, Ocean Viking salvase 87 de persoane de pe două ambarcațiuni cu migranți, inclusiv mulți din Sudanul devastat de război .