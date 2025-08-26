Prima pagină » Știri externe » Nava Ocean Viking care încerca să salveze migranți în Meditarana, atacată de garda de coastă libiană

Nava Ocean Viking care încerca să salveze migranți în Meditarana, atacată de garda de coastă libiană

Garda de coastă libiană a tras asupra unei nave aparținând unui grup umanitar în timp ce căuta o ambarcațiune cu migranți aflată în pericol în Marea Mediterană, a anunțat luni organizația non-profit, potrivit AP.
Laurentiu Marinov
26 aug. 2025, Știri externe

Atacul pare a fi unul dintre cele mai violente, implicând o navă de salvare europeană și garda de coastă libiană care primește instruire, echipamente și finanțare de la Uniunea Europeană .

SOS Mediterranee a declarat că confruntarea a avut loc la aproximativ 40 de mile marine nord de coasta libiană și a publicat detalii și imagini ale incidentului. Nu au fost raportate victime, deși grupul a declarat că nava a suferit daune semnificative.

Organizația non-profit închiriază nava Ocean Viking, care arborează pavilion norvegian, în parteneriat cu Federația Internațională a Societăților Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Un purtător de cuvânt al gărzii de coastă libiene nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația.

Nava de patrulare utilizată de garda de coastă libiană a fost un cadou din 2023 din partea Italiei către Libia, ca parte a programului de sprijin al Uniunii Europene pentru gestionarea frontierelor, a declarat SOS Mediterranee.

Înainte de a fi atacată, Ocean Viking salvase 87 de persoane de pe două ambarcațiuni cu migranți, inclusiv mulți din Sudanul devastat de război .