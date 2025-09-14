Negocieri comerciale SUA-China la Madrid. TikTok și petrolul rusesc, principalele mize

Întâlnirea marchează a patra reuniune în ultimele patru luni dintre secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, reprezentantul comercial Jamieson Greer și vicepremierul chinez He Lifeng. Tema centrală a acestor negocieri comerciale SUA-China la Madrid este prelungirea termenului limită pentru vânzarea aplicației TikTok și presiunile Washingtonului asupra Beijingului legate de achizițiile de petrol rusesc.

Viitorul aplicației TikTok

Potrivit surselor, cel mai probabil rezultat al întâlnirii va fi o nouă prelungire a termenului limită pentru compania chineză ByteDance de a-și vinde operațiunile TikTok din SUA, programat pentru 17 septembrie. Ar fi a patra amânare decisă de administrația Trump, în contextul în care Congresul american cere vânzarea către o entitate locală pentru a reduce riscurile de securitate națională.

Presiuni privind petrolul rusesc

Un alt subiect important este cererea Statelor Unite ca țările G7 și aliații europeni să impună tarife asupra importurilor din China și India, pentru a descuraja achizițiile de petrol rusesc. Washingtonul consideră că reducerea veniturilor Moscovei este esențială pentru a presa Rusia să negocieze pacea în Ucraina. SUA au aplicat deja o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor indiene, dar au evitat până acum să extindă măsura și asupra Chinei.

Rolul Spaniei

Întâlnirea are loc la Palacio de Santa Cruz și este găzduită de premierul spaniol Pedro Sanchez, care încearcă să consolideze poziția Madridului ca loc al negocierilor internaționale de rang înalt. Guvernul spaniol speră să folosească acest eveniment pentru a-și întări relațiile cu Washingtonul și Beijingul, după o perioadă de tensiuni diplomatice.

Deși experții nu se așteaptă la progrese majore, discuțiile din capitala Spaniei sunt văzute ca un pas necesar pentru menținerea unui armistițiu comercial fragil între cele două mari economii ale lumii.