TikTok va şterge materialele grafice privind asasinarea activistului Charlie Kirk

Reţeaua de socializarea TikTok a confirmat că că va elimina înregistrările ce surprind prim-planuri ale atacului armat asupra lui Charlie Kirk.

În primele ore după incident, pe pagina de căutare a aplicaţiei au fost sugeraţi termeni care redirecţionau către filmări explicite.

Totuşi, reţeaua de socializare a anunţat că filmările realizate de la distanţă, care nu conţin imagini grafice vor fi în continuare vizibile pe platformă.

Un purtător de cuvânt al platformei a anunţat: „Aceste acte violente nu îşi au locul în societatea noastră. Ne menţinem angajamentul de a aplica în mod proactiv Regulile noastre comunitare şi am implementat măsuri de siguranţă suplimentare pentru a împiedica oamenii să vizioneze în mod neaşteptat filmări care încalcă regulile noastre”.

În paralel, Meta a anunţat că aplică măsuri de avertizare pentru astfel de materiale şi restricţionează accesul la ele pentru utilizatorii sub 18 ani. De asemenea, compania va elimina materialele care glorifică atacul sau îl sprijină pe autor.