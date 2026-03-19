Estonia acuză Rusia de o nouă încălcare a spațiului aerian

Ministerul de Externe a anunțat că un avion de vânătoare rusesc a încălcat spațiul aerian al Estoniei, declanșând intervenția misiunii NATO de poliție aeriană în regiunea baltică.
Estonia acuză Rusia de o nouă încălcare a spațiului aerian
Radu Mocanu
19 mart. 2026, 14:34

Potrivit declarațiile făcute de Margus Tsahkna, ministrul de Externe de la Tallinn, incidentul a avut loc miercuri, în apropierea insulei Vaindloo din Golful Finlandei. 

Un avion de tip SU-30 aparținând forțelor aeriene ruse, a pătruns în spațiul aerian estonian și a rămas acolo aproximativ un minut, notează Reuters

Oficialul estonian a precizat că nu a existat o amenințare directă la adresa securității țării, însă incidentul a determinat mobilizarea misiunii de poliție aeriană NATO, care a ridicat de la sol avioane aparținând forțelor aeriene italiene.  

În semn de protest, Estonia a convocat șeful interimar al misiunii diplomatice ruse. 

Aceasta a fost prima încălcare a spațiului aerian estonian de către Rusia pe anul 2026. În septembrie anul trecut, Estonia a acuzat trei aeronave militare ruse că i-au încălcat spațiul aerian timp de 12 minute, descriind acțiunea drept „fără precedent”.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Pensii cu 360 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor