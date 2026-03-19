Estonia acuză Rusia de o nouă încălcare a spațiului aerian

Potrivit declarațiile făcute de Margus Tsahkna, ministrul de Externe de la Tallinn, incidentul a avut loc miercuri, în apropierea insulei Vaindloo din Golful Finlandei.

Un avion de tip SU-30 aparținând forțelor aeriene ruse, a pătruns în spațiul aerian estonian și a rămas acolo aproximativ un minut, notează Reuters.

Oficialul estonian a precizat că nu a existat o amenințare directă la adresa securității țării, însă incidentul a determinat mobilizarea misiunii de poliție aeriană NATO, care a ridicat de la sol avioane aparținând forțelor aeriene italiene.

În semn de protest, Estonia a convocat șeful interimar al misiunii diplomatice ruse.

Aceasta a fost prima încălcare a spațiului aerian estonian de către Rusia pe anul 2026. În septembrie anul trecut, Estonia a acuzat trei aeronave militare ruse că i-au încălcat spațiul aerian timp de 12 minute, descriind acțiunea drept „fără precedent”.