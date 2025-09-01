Nestle își concediază CEO-ul Laurent Freixe pentru o relație nedeclarată cu o subalternă

Nestle a anunţat luni, printr-un comunicat, demiterea imediată a CEO-ului Laurent Freixe, în urma unei anchete interne care a stabilit că acesta a încălcat codul de conduită al companiei, ascunzând o relaţie personală cu o subalternă.

Decizia a fost supravegheată de preşedintele Paul Bulcke şi de directorul independent Pablo Isla.

În locul lui Freixe, conducerea a fost preluată de Philipp Navratil, un veteran al companiei, care a condus anterior divizia Nespresso şi a fost numit director general cu efect imediat.

„Aceasta a fost o decizie necesară. Valorile şi guvernanţa Nestle rămân fundaţia solidă a companiei,” a declarat Bulcke, mulţumindu-i totodată lui Freixe pentru anii petrecuţi în companie.

Schimbarea de la vârful Nestlé vine într-o perioadă dificilă pentru grup, care se confruntă cu un consum încetinit şi cu presiunea tarifelor comerciale globale.

În iunie, compania a anunţat că Paul Bulcke va părăsi funcţia de preşedinte anul viitor.

Freixe preluase funcţia de CEO în urmă cu exact un an, după demiterea predecesorului său, Mark Schneider.

Numirea lui Navratil continuă seria de schimbări de management care au afectat anul acesta mai multe companii din industria bunurilor de larg consum, inclusiv Unilever, Diageo şi Hershey.