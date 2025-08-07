Netanyahu promite să preia controlul total asupra Fâșiei Gaza și să „elibereze” populația de sub dominația Hamas

UPDATE:

Într-un interviu acordat Fox News cu puţin timp înainte de reuniunea cabinetului de securitate, Netanyahu a fost întrebat dacă Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza.

„Intenţionăm să o facem”, a răspuns Netanyahu. El a afirmat că Israelul urmăreşte „eliminarea Hamas” din Gaza, înainte de a preda teritoriul „unei administraţii civile care nu este Hamas şi care nu susţine distrugerea Israelului”.

Planul etapizat luat în considerare ar necesita până la cinci luni, timp în care aproximativ un milion de palestinieni din oraşul Gaza şi din alte zone ar fi din nou forţaţi să se refugieze în zone de evacuare din sudul Gazei, potrivit unui oficial israelian care are cunoştinţă de propunere. Armata ar înfiinţa tabere pentru a găzdui afluxul masiv de palestinieni strămutaţi.

Ca parte a planului, Israelul şi SUA ar creşte numărul punctelor de distribuire a ajutoarelor gestionate de controversata Fundaţie Umanitară din Gaza (GHF) de la patru în prezent la 16, a declarat oficialul.

Operaţiunea, care are scopul de a creşte presiunea asupra Hamas şi de a elibera ostaticii israelieni rămaşi, ar putea fi suspendată dacă gruparea militantă revine la negocieri, a menţionat oficialul.

Știrea inițială:

Benjamin Netanyahu va solicita aprobarea oficială pentru ca Israelul să ocupe în totalitate Fâșia Gaza, într-o mișcare ce ar putea declanșa „o ofensivă care s-ar putea întinde pe parcursul mai multor luni, cu un control israelian pe termen nelimitat asupra enclavei palestiniene asediate”, potrivit Financial Times. În acest scop, premierul israelian a convocat în seara de joi cabinetul de securitate, căruia urmează să-i prezinte.

Cinci luni de război și un milion de palestinieni strămutați

Reuniunea urmează să aibă loc începând cu ora 18.00, iar planul de război este, potrivit sursei citate, „o manevră menită să pună simultan presiune pe Hamas pentru a ceda în privința unui schimb de ostatici și, în același timp, să liniștească miniștrii de extremă dreapta din coaliția israeliană”, dar ar atrage „o condamnare internațională fără semnificativă.”

Potrivit presei de limbă ebraică, planul propus de Netanyahu prevede o operațiune militară de amploare, care ar implica desfășurarea a cinci divizii ale armatei israeliene (IDF) pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza și a taberelor centrale.

Operațiunea ar urma să dureze aproximativ cinci luni și ar include relocarea a până la un milion de palestinieni către sudul enclavei, unde ar fi concentrate și puncte de distribuție a ajutorului umanitar.

„Poporul Israelului nu vrea acest război”

Liderul opoziției, Yair Lapid, citat de All Israel News, s-a declarat ferm împotriva ocupării Gazei, calificând-o drept „o idee foarte proastă” atât operațional, cât și moral și economic: „I-am spus (premierului israelian n.r) că ocuparea Gazei este o idee foarte proastă. Nu faci un asemenea pas decât dacă majoritatea populației este de partea ta. Poporul Israelului nu vrea acest război. Vom plăti un preț mult prea mare pentru el, atât în vieți omenești, cât și în miliarde din banii contribuabililor israelieni”.

El susține implicarea Egiptului în administrarea enclavei, în locul unei ocupații directe.

Șeful armatei israeliene s-a opus planului de război

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, s-a opus categoric planului premierului Netanyahu de a ocupa în totalitate Fâșia Gaza, avertizând că o astfel de acțiune riscă să atragă forțele israeliene într-un impas periculos și ar putea compromite șansele de salvare a ostaticilor rămași în enclavă.

Familiile celor 50 de ostatici rămași în captivitate resping vehement planul de război, fiind convinse că o operațiune militară extinsă ar pune în pericol viața celor dragi, aflați încă în captivitatea Hamas.

Israel, aproape de reocuparea Gazei

Ofensiva ar marca o întoarcere istorică a Israelului în postura de administrator al Gazei, la 20 de ani după retragerea din 2005, „făcând-o astfel responsabilă legal pentru peste 2 milioane de civili palestinieni aflați în mijlocul unei catastrofe umanitare”, potrivit analiștilor sursei citate.

În ciuda presiunii internaționale, susținerea pentru reocuparea Gazei este puternică în rândul unor lideri politici din Israel și din SUA, iar Netanyahu este așteptat să obțină sprijinul majorității pentru planul său. Donald Trump a declarat recent că „orice decizie de a reocupa Gaza ține, în mare parte, de Israel”.