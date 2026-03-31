Netanyahu spune că Israelul a atins peste jumătate din obiectivele războiului împotriva Iranului

Într-un interviu acordat postului american Newsmax, citat de Euronews, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul a realizat deja mai mult de jumătate din obiectivele stabilite în campania militară împotriva Iranului. „Este clar dincolo de punctul de jumătate, dar nu vreau să pun un termen limită”, a spus Netanyahu, sugerând că operațiunile militare ar putea continua.

Declarația vine în contextul unui conflict regional care durează de aproximativ o lună, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.

Iranul răspunde cu noi atacuri cu rachete

La scurt timp după declarațiile lui Netanyahu, Iranul a lansat noi atacuri cu rachete în mai multe zone din Orientul Mijlociu. Sirenele de raid aerian au răsunat la Ierusalim, iar armata israeliană a anunțat că a interceptat mai multe rachete lansate de Iran. În paralel, presa iraniană a relatat despre explozii în capitala Teheran, care au provocat pene de curent în anumite zone ale orașului. Primele evaluări sugerează că unele lovituri au vizat obiective militare din centrul Iranului.

Conflictul s-a extins și în statele din Golf. În Dubai, patru persoane au fost rănite după ce fragmente provenite de la o rachetă interceptată au căzut într-o zonă rezidențială. Tot acolo, un petrolier kuweitian a luat foc în port după ce a fost lovit de o dronă. În Arabia Saudită, autoritățile au anunțat interceptarea a opt rachete balistice lansate de Iran, în timp ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a cerut statelor arabe să „expulzeze forțele americane” din regiune.

Dispute privind negocierile pentru încetarea războiului

Președintele american Donald Trump susține că Washingtonul poartă discuții directe cu oficiali iranieni pentru a pune capăt conflictului. Potrivit lui Trump, negocierile ar avea loc cu președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf. Teheranul a respins însă aceste afirmații și a precizat că nu există discuții directe cu Statele Unite. Ministerul iranian de Externe a confirmat doar existența unor mesaje transmise prin intermediari, inclusiv prin Pakistan.

Pe fondul escaladării conflictului, Statele Unite continuă să își întărească prezența militară în Orientul Mijlociu. Un vas al marinei americane transportând aproximativ 2.500 de pușcași marini a ajuns deja în regiune, iar alte 2.500 de trupe sunt în curs de desfășurare din California. În plus, aproximativ 1.000 de militari din Divizia 82 Aeropurtată sunt așteptați să ajungă în zonă, unitate specializată în operațiuni rapide și în ocuparea de obiective strategice.

Experții avertizează că o eventuală intervenție terestră împotriva Iranului ar putea extinde și mai mult conflictul și ar crește riscurile pentru trupele americane.