Netflix caută francize după ce a pierdut drepturile pentru Harry Potter

Directorul creativ Bela Bajaria a declarat că Netflix va continua să investească în idei originale și să colaboreze cu studiouri consacrate, precum MGM și Warner Bros, pentru a încerca să producă filme și seriale care să dăinuie ani de zile, în stilul „Stranger Things”, „Wednesday” și „Bridgerton”, potrivit Reuters.

Totuși, încercarea eșuată de a cumpăra renumitul studio de film Warner Bros și HBO a evidențiat o vulnerabilitate pentru relativul nou-venit de la Hollywood, al cărui catalog de filme și seriale originale se întinde pe aproximativ doisprezece ani, comparativ cu peste un secol de povești și personaje pentru Warner Bros, Walt Disney și Universal Pictures.

Netflix a fost dispus să facă cea mai mare investiție din istoria sa, în valoare de 72 de miliarde de dolari, pentru a-și consolida biblioteca și a-și extinde portofoliul de proprietate intelectuală cu Harry Potter și „Game of Thrones”, deoarece crearea de francize s-a dovedit a fi o provocare.

De ce sunt importante francizele

Francizele pot fi valoroase pentru companiile de divertisment, deoarece sunt investiții cu risc mai mic, care pot genera venituri suplimentare prin vânzarea de produse promoționale și experiențe în persoană. Personajele și poveștile ușor de recunoscut ies, de asemenea, în evidență într-un peisaj media fragmentat, captând atenția spectatorului într-o perioadă cu o multitudine de distrageri.

Netflix a anunțat prima sa achiziție majoră, editura de benzi desenate Millarworld, cu o zi înainte ca Disney să le spună investitorilor, în august 2017, că își va retrage filmele de pe serviciul de streaming pentru a crea un rival, numit ulterior Disney+.

„Stranger Things” a fost un succes necondiționat, generând o serie spin-off, o piesă de teatru și produse promoționale.

Eșecuri costisitoare

Au existat eșecuri costisitoare pe parcursul construirii propriilor francize, cum ar fi tranzacția de 700 de milioane de dolari pentru achiziționarea drepturilor asupra catalogului lui Roald Dahl, care include povești pentru copii îndrăgite precum „Charlie și fabrica de ciocolată”. Investiția nu a produs încă un succes major în cinci ani – deși Netflix va încerca din nou anul acesta.

Producerea de succese constante care dau naștere la noi seriale contribuie la atragerea și fidelizarea abonaților, precum și la creșterea gradului de implicare, care a înregistrat o creștere de doar 2% în a doua jumătate a anului 2025, potrivit firmei de consultanță media Owl & Co.

Creșterea veniturilor totale a încetinit, estimându-se o creștere de 13% în 2026, conform datelor LSEG, comparativ cu 16% în 2025, iar vânzările din publicitate reprezintă doar 3% din total.

Înarmați cu o sumă neașteptată de 2,8 miliarde de dolari provenită din tranzacția eșuată cu Warner Bros, co-directorii executivi ai Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, vor continua pe cont propriu. Printre lansările viitoare se numără personaje și povești consacrate, inclusiv o serie live-action „Scooby-Doo” și un film „Narnia” bazat pe cărțile lui C.S. Lewis și regizat de Greta Gerwig.

Având în vedere volumul imens de conținut, Netflix are și partea sa de surprize, precum filmul de animație câștigător al premiului Oscar al Sony Pictures Animation, „KPop Demon Hunters”, care anul trecut a devenit cel mai vizionat film din istoria serviciului.

Când apare o oportunitate, se poate baza pe distribuția sa globală de neegalat și pe algoritmul sofisticat pentru a stârni entuziasmul pentru un film sau o serie pe care spectatorii au început să o vizioneze în mod obsesiv, contribuind la crearea unor fenomene culturale.