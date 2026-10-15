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Netflix face schimbări organizaționale și concediază 6% din personal

Netflix intenționează să concedieze aproximativ 6% din forța sa de muncă, adică aproape 1.000 de posturi, pe măsură ce gigantul de streaming face „schimbări organizaționale” mai ample.
Netflix face schimbări organizaționale și concediază 6% din personal
Sursa foto: Soeren Stache/dpa/Mediafax foto
Laurențiu Marinov
15 oct. 2026, 09:17, Știri externe
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Co-directorii generali Greg Peters și Ted Sarandos au anunțat miercuri reducerile de locuri de muncă într-o notă adresată angajaților. Aceștia au spus că echipele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane ale companiei vor fi cele mai afectate.

„Deciziile de acest gen nu sunt niciodată ușoare și nu le luăm cu ușurință”, au scris Peters și Sarandos în nota, obținută de Associated Press. Aceștia au susținut că afacerea este puternică, dar că Netflix trebuie să fie „disciplinată în ceea ce privește prioritățile angajaților și resurselor noastre”, pe măsură ce investește în creșterea viitoare și „în domenii cu impact ridicat pentru a ne îmbunătăți serviciile”. Dincolo de nota directorilor săi, Netflix a refuzat să comenteze mai multe despre reducerile de miercuri.

Profitul Netflix a crescut anul acesta

Între înscrierile de abonamente și creșterile de prețuri, profitul Netflix a crescut anul acesta. În al doilea trimestru financiar, compania a câștigat 3,4 miliarde de dolari și a acumulat venituri de 12,56 miliarde de dolari – o creștere de 9%, respectiv 13%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, previziunile Netflix pentru al treilea trimestru au fost sub așteptările Wall Street. Compania intenționează să anunțe aceste câștiguri săptămâna viitoare.

Concurența în spațiul de streaming devine din ce în ce mai acerbă în general. Netflix continuă să fie un jucător dominant (reprezentând 19% din piață, conform celor mai recente date ale ghidului de streaming JustWatch), dar rivali precum Prime Video de la Amazon și Disney+ sunt la mică distanță în urmă.

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