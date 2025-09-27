Nigeria. Cel puțin 18 morți și zeci de dispăruți după prăbușirea unei mine în statul Zamfara

„Am reuşit să extragem 18 cadavre din mină şi cinci supravieţuitori care au suferit răni mai mult sau mai puţin grave”, a declarat Sani Lawwali, miner în satul Kadauri, pentru AFP.

Operaţiunile de salvare continuă, pe fondul îngrijorărilor că zeci de mineri ar putea fi încă prinşi sub dărâmături.

„Zeci de mineri lucrau în groapă”, a precizat Zayyanu Ibrahim, un localnic din Kadauri, fără a putea confirma numărul exact al persoanelor dispărute.

Ploile abundente au slăbit structura minei, provocând prăbuşirea şi îngreunând intervenţiile de salvare într-o regiune deja cunoscută pentru condiţiile de muncă extrem de periculoase pentru minerii artizani.