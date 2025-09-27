Zelenski avertizează că Putin se pregăteşte să atace un alt stat european

Zelenski a precizat că recentele incursiuni ale dronelor neidentificate asupra mai multor ţări europene – inclusiv Danemarca, România, Norvegia şi Polonia – arată că Kremlinul testează capacitatea Europei de a-şi proteja spaţiul aerian. „Guvernele UE se confruntă cu dificultăţi în gestionarea acestei noi ameninţări periculoase”, a afirmat liderul ucrainean pentru The Guardian.

În primele zile ale lunii septembrie, Ucraina a detectat 92 de drone care se îndreptau către Polonia, majoritatea fiind interceptate. Nouăsprezece au pătruns pe teritoriul polonez, unde patru au fost doborâte.

Declaraţiile lui Zelenski au fost făcute la Kiev, după întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump la sediul ONU din New York. În acelaşi timp, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat că orice atac împotriva Rusiei va primi o „reacţie fermă” şi a negat orice intenţie a Rusiei de a ataca state membre NATO sau UE.