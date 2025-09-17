Nigeria ridică starea de urgenţă din statul Rivers după şase luni de criză politică

Decizia de a impune starea de urgenţă a avut scopul de „a opri alunecarea către anarhie în statul Rivers”, a declarat preşedintele Bola Tinubu într-un mesaj de apărare a acestei măsuri, scrie AP.

„Acesta este, fără îndoială, un pas binevenit pentru mine şi o realizare remarcabilă pentru noi. Prin urmare, nu văd de ce starea de urgenţă ar trebui să existe cu o zi mai mult decât cele şase luni pe care le-am pronunţat la începutul acesteia”, a spus el.

Criza din regiunea sudică producătoare de petrol, Rivers, a început după o confruntare politică între actualul guvernator, Siminalayi Fubara, şi legislativul statului.

Unii parlamentari au încercat să-l suspende pe Fubara, acuzându-l că a prezentat ilegal bugetul statului şi a modificat componenţa legislativului. Fubara a negat aceste acuzaţii.

Regiunea producătoare de petrol din Nigeria a fost vizată de ani de zile de atacuri ale militanţilor asupra conductelor petroliere.

În perioada stării de urgenţă, statul a fost guvernat de amiralul retras al Marinei Nigeriene, Viceamiral Ibokette Ibas.

Constituţia Nigeriei permite instaurarea stării de urgenţă pentru a menţine legea şi ordinea în circumstanţe rare.

Ultima stare de urgenţă din Nigeria a fost declarată sub preşedintele Goodluck Jonathan în 2013, în statele nord-estice Adamawa, Borno şi Yobe, în timpul apogeului insurgentei Boko Haram.

Totuşi, atunci guvernatorii statelor nu au fost suspendaţi.