New York declară stare de urgență pentru a finanța băncile alimentare. Ajutorul alimentar federal urmează să expire

Oregon și Virginia au emis, de asemenea, declarații de urgență pentru a elibera fonduri pentru asistență alimentară de urgență, întrucât închiderea guvernului federal pune în pericol beneficiile Programului de asistență nutrițională suplimentară pentru aproape 42 de milioane de americani.

Banii vor fi direcționați către băncile alimentare și depozitele care se află deja într-o situație dificilă, potrivit USNews.

New York primește aproape 650 de milioane de dolari în fonduri federale pentru beneficiile SNAP în fiecare lună, potrivit datelor Departamentului Agriculturii al SUA.

Guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, a promis miercuri 5 milioane de dolari băncilor alimentare și a declarat o stare de urgență alimentară de 60 de zile. Guvernatorul statului Virginia, Glenn Youngkin, a declarat că statul va utiliza fondurile excedentare pentru a plăti până la o lună de beneficii SNAP.

Nici Congresul, nici administrația președintelui Donald Trump nu au luat măsuri pentru a finanța beneficiile SNAP din noiembrie, care costă aproximativ 8 miliarde de dolari pe lună.