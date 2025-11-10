Noua directivă a lui Trump, care pune solicitanții de azil pe cântar / Grașii nu mai au ce căuta în America

Ciudata obsesie a președintelui Trump pentru grași se prelungește la consulate și ambasade americane din toată lumea, cu instrucțiuni clare către acestea de a refuza vizele pentru imigranții grași, obezi sau cu anumite probleme de sănătate.

Vorbim aici de o directivă clară, reală, fără dubiu, trimisă tuturor entităților ce au capacitatea de a emite vize americane pentru imigranți.

„Îngrijire costisitoare și pe termen lung”

„Trebuie să luați în considerare starea de sănătate a unui solicitant”, se menționează în document, „Anumite afecțiuni medicale – inclusiv, dar fără a se limita la, boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancer, diabet, boli metabolice, boli neurologice și probleme de sănătate mintală pot necesita îngrijiri în valoare de sute de mii de dolari”.

Și obezitatea este menționată și se fac precizări clare că, din cauza ei, persoana care cere azil în SUA poate avea apnee, astm sau hipertensiune arterială, lucru care, iar, o face neeligibilă pentru SUA.

„Toate acestea pot necesita îngrijire costisitoare și pe termen lung”, continuă documentul.

„Are solicitantul resurse financiare suficiente pentru a acoperi costurile unei astfel de îngrijiri pe întreaga durată de viață preconizată, fără a solicita asistență financiară publică sau instituționalizare pe termen lung pe cheltuiala guvernului?”

„O grămadă de probleme la interviurile consulare”

Presa americană comentează pe un ton uluit ciudata cerință a președintelui american, pe care o clasifică drept „incredibil de generală, crudă și neobișnuită”, în condițiile în care, deja, solicitanții de azil sunt supuși unor controale medicale pentru boli infecțioase, ca tuberculoza și sunt obligați să facă anumite vaccinuri.

Sophia Genovese, avocată specializată în imigrare, a declarat pentru Los Angeles Times: „Luarea în considerare a istoricului diabetic sau a bolilor cardiace ale unei persoane este un aspect destul de amplu”.

„Există deja un anumit grad de evaluare, doar că nu chiar atât de amplu ca și opinia de tipul „Ce se întâmplă dacă cineva intră în șoc diabetic?”. Dacă această schimbare se va întâmpla imediat, evident că va cauza o multitudine de probleme atunci când oamenii se prezintă la interviurile consulare”.

„Fat Shot”

Neobișnuitul anunț vine la o zi după ce Trump a anunțat acordul „fat shot” cu două companii farmaceutice pentru a reduce costul medicamentelor populare pentru slăbit, „Ozempic” și „Zepbound” la aproximativ 150 de dolari pe lună, de la 350, cât costă în prezent.

Ba chiar, într-un acces de sinceritate de-a dreptul nemilos, Trump a dezvăluit într-o conferință de presă, de față cu toată lumea, că șeful personalului de comunicații ia și el Ozempic.