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Nouă harta administrativă a Republicii Moldova: 3 regiuni și 273 de primării. Ce se întâmplă cu raioanele

Guvernul Republicii Moldova propune o nouă configurație administrativ-teritorială a țării, care prevede 273 de primării și trei regiuni – Nord, Centru și Sud. Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de municipii, Taraclia ar urma să devină municipiu de nivelul II, iar UTA Găgăuzia își va păstra statutul special.
Nouă harta administrativă a Republicii Moldova: 3 regiuni și 273 de primării. Ce se întâmplă cu raioanele
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 16:08, Știri externe
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Noua hartă administrativ-teritorială a fost prezentată joi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și este rezultatul procesului de amalgamare a localităților și al consultărilor cu autoritățile locale și cetățenii.

Reforma urmărește consolidarea primăriilor, care ar urma să aibă populații mai mari, mai multe resurse și capacitatea de a angaja specialiști și de a implementa proiecte de dezvoltare.

În urma reorganizării propuse, populația medie a unei primării, fără Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia, ar crește de la 1.916 la 6.758 de locuitori.

În unele cazuri, creșterea ar fi mult mai mare. Noua primărie Cantemir ar urma să aibă peste 17.000 de locuitori, față de 2.680 în prezent, iar primăria Leușeni ar ajunge la peste 7.700 de locuitori, de la aproximativ 1.200.

Și centrele urbane ar urma să își schimbe dimensiunea. Ungheni ar avea peste 42.000 de locuitori, Orhei peste 28.000, iar Călărași și Nisporeni aproximativ 27.000 fiecare.

Guvernul estimează că noile primării vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiții și finanțări. Proiectele care urmează să fie susținute prin stimulentele pentru amalgamare au o valoare totală de peste 4,2 miliarde de lei moldovenești.

Executivul urmează să propună spre consultare primul pachet de legi necesar implementării noii structuri. Ulterior, acesta va fi examinat de Guvern și transmis Parlamentului.

În paralel, autoritățile vor pregăti tranziția de la actualele raioane la cele trei regiuni și modul de funcționare a noilor primării. Guvernul estimează că tranziția ar putea fi realizată odată cu alegerile locale din 2027.

Pentru noua organizare a fost lansată și o hartă interactivă prin care cetățenii pot verifica din ce primărie și regiune ar urma să facă parte localitatea lor.

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