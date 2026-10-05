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Noua rachetă balistică „low-cost” a Ucrainei a intrat în luptă. Zelenski confirmă prima utilizare a FP-7 „Pelican”

Ucraina a folosit pentru prima dată în luptă racheta balistică tactică FP-7, dezvoltată intern de compania Fire Point. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a publicat și o înregistrare a lansării.
Noua rachetă balistică „low-cost” a Ucrainei a intrat în luptă. Zelenski confirmă prima utilizare a FP-7 „Pelican”
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
05 oct. 2026, 11:54, Știri externe
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„Rachetă balistică tactică ucraineană. FP-7. Prima utilizare în luptă”, a scris Zelenski, anunțând că următorul obiectiv este intrarea în producție. Potrivit Reuters, președintele ucrainean nu a precizat unde a fost folosită racheta și nici care a fost ținta. Kievul nu a oferit public nici detalii despre rezultatul operațiunii.

Confirmarea marchează însă un pas important pentru programul ucrainean de dezvoltare a propriilor rachete balistice. Până acum, Ucraina s-a bazat în mare măsură pe armamentul furnizat de aliați pentru loviturile la distanță. Dezvoltarea producției interne are o importanță suplimentară în condițiile în care Rusia continuă să utilizeze rachete balistice în atacurile asupra Ucrainei.

FP-7 poate lovi ținte la aproximativ 200 de kilometri

FP-7 este produsă de compania ucraineană Fire Point și este o rachetă balistică tactică lansată de la sol. Reuters citează analiști militari ucraineni care estimează raza de acțiune la aproximativ 200 de kilometri. Compania prezintă însă în prezent o autonomie maximă de până la 250 de kilometri. Fire Point indică și o încărcătură de până la 200 de kilograme, o viteză maximă de 1.500 de metri pe secundă și o altitudine de până la 60 de kilometri.

Aceste cifre provin din specificațiile companiei și nu au fost confirmate independent. Diferența dintre raza de aproximativ 200 de kilometri indicată de analiști și cei 250 de kilometri prezentați de producător arată și limitele informațiilor publice despre sistem. FP-7 a fost dezvoltată într-un ritm accelerat pe fondul războiului. Înaintea utilizării în luptă au fost efectuate aproximativ 15 lansări de testare.

Ucraina pregătește și o rachetă cu rază mult mai mare

Fire Point dezvoltă în paralel FP-9, un sistem cu o rază de acțiune declarată de până la 850 de kilometri și o încărcătură de până la 800 de kilograme. Compania spune că FP-9 ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Există și varianta FP-7.X, destinată unui rol diferit. Aceasta este prezentată în cadrul proiectului european Freyja ca interceptor pentru rachete balistice.

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