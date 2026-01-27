Numărul persoanelor aflate în „sărăcie extremă” a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani

În ultimul său raport, Fundația Joseph Rowntree (JRF) a afirmat că datele colectate până la sfârșitul anului financiar 2023/24 arată că mai mult de una din cinci persoane din Marea Britanie, aproximativ 14,2 milioane, trăiesc în sărăcie, scrie Sky News.

Această cifră este în ușoară scădere față de anul trecut, dar organizația caritabilă a declarat: „Dacă privim mai atent, există semne de schimbare: o adâncire definitivă a sărăciei”.

Aceasta a remarcat că, în 2023/24, 6,8 milioane de persoane – aproape jumătate din totalul celor aflați în sărăcie – erau considerate a se afla în „sărăcie extremă”.

JRF a declarat că este atât cel mai mare număr absolut, cât și cea mai mare proporție de persoane aflate în „sărăcie extremă” înregistrată de când a început să urmărească datele guvernamentale în 1994/95.

Raportul, intitulat „Sărăcia în Marea Britanie în 2026”, utilizează cele mai recente date disponibile până la sfârșitul anului financiar 2023/24, chiar înainte ca Partidul Laburist să câștige alegerile generale din acel an.

Avertisment privind sărăcia infantilă după eliminarea plafonului pentru alocații

În raport, JRF a avertizat, de asemenea, că progresele înregistrate în combaterea sărăciei infantile de către guvern prin eliminarea plafonului pentru alocațiile pentru doi copii vor fi probabil blocate după luna aprilie, dacă nu vor fi anunțate măsuri de urmărire.

Deși a lăudat decizia de a elimina limita, numind-o „cea mai eficientă decizie politică pe care guvernul o putea lua”, organizația caritabilă a avertizat, de asemenea, că, potrivit prognozelor Oficiului pentru Responsabilitate Bugetară, rata sărăciei „va rămâne în mare parte neschimbată”, la 21,3% în 2026 și 21,1% în 2029.

De asemenea, a afirmat că strategia guvernului laburist privind sărăcia infantilă „se concentrează doar pe o parte a problemei… ceea ce face ca multe alte grupuri cu niveluri ridicate de sărăcie să fie neglijate”.

Analistul șef al JRF, Peter Matejic, a declarat că „sărăcia în Regatul Unit nu este doar răspândită, ci este mai profundă și mai dăunătoare decât în orice moment din ultimii 30 de ani”.

„Atunci când aproape jumătate din persoanele aflate în sărăcie trăiesc cu mult sub pragul sărăciei, acesta este un semnal de alarmă că sistemul de asistență socială nu reușește să protejeze oamenii de rău”, a adăugat el.

„Nu poate exista o renaștere națională dacă sărăcia profundă rămâne aproape de niveluri record”

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Înțelegem că prea multe familii se confruntă cu dificultăți și luăm măsuri decisive pentru a combate sărăcia, majorând salariul minim național cu 900 de lire sterline, reducând facturile la energie cu 150 de lire sterline începând din aprilie și lansând un fond de criză și reziliență în valoare de 1 miliard de lire sterline pentru a ajuta gospodăriile să se mențină pe linia de plutire. După cum recunoaște acest raport, eliminarea limitei de doi copii, alături de strategia noastră mai amplă, va scoate 550.000 de copii din sărăcie până în 2030 – cea mai mare reducere înregistrată într-un singur mandat parlamentar de la începutul înregistrărilor”.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal Democrat pentru muncă și pensii, Steve Darling, a declarat, de asemenea, că raportul este o „acuzație devastatoare la adresa neglijenței guvernului conservator anterior față de cei mai vulnerabili membri ai societății noastre”.

El a adăugat: „Avem nevoie de măsuri imediate din partea acestui guvern în ceea ce privește costul vieții, pentru a reduce facturile la energie, a construi mai multe locuințe accesibile și a pune capăt acestei mizerii odată pentru totdeauna”.