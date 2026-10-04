NYT: Negocierile SUA-Rusia privind războiul din Ucraina includ un acord petrolier de miliarde de dolari

Negocierile de pace dintre administrația americană și Kremlin privind încheierea războiului din Ucraina au ajuns să includă și un acord petrolier de miliarde de dolari, care vizează active deținute de compania petrolieră rusă Lukoil, a relatat New York Times (NYT).

De pe urma acestui acord ar putea beneficia mai mulți oameni de afaceri cu legături cu emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Cei doi oficiali americani urmăresc încheierea unei potențiale tranzacții care ar include rafinăriile, câmpurile petroliere și stațiile de benzină ale Lukoil din întreaga lume.

Potrivit NYT, tranzacția ar necesita aprobare atât din partea guvernului american, cât și din partea Kremlinului.

Acordul petrolier, adus în discuție de Putin

Posibilul acord ar fi fost adus în discuție de către Putin în timpul vizitei lui Kushner și Witkoff la Moscova la începutul lunii septembrie, drept o modalitate de a demonstra rușilor că pot continua să facă afaceri cu Statele Unite, au declarat surse familiarizate cu subiectul pentru NYT .

Cei doi emisari americani au răspuns că vor lucra la această propunere, potrivit raportului NYT. Însă miza este una mare pentru americani: prețurile globale ale petrolului, care au crescut semnificativ în contextul războiului dintre SUA și Iran, ar putea scădea ca urmare a acordului, odată cu posibila ridicare a sancțiunilor împotriva activelor Lukoil.

Lukoil este al doilea producător de petrol din Rusia și una dintre cele mai mari companii ale țării, reprezentând 2% din producția mondială de petrol. Compania se află sub sancțiuni americane din 2025.

Sancțiunile, primele măsuri de acest fel impuse de cea de-a doua administrație Trump, au fost adoptate pentru exercita presiune asupra Moscovei în vederea inițierii unor negocieri de pace în Ucraina. Veniturile din combustibilii fosili joacă un rol semnificativ în finanțarea eforturilor de război ale Rusiei în Ucraina.