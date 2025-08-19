O biserică din Suedia, veche de peste un secol, va fi mutată cu ajutorul unei platforme pe o distanță de 5 kilometri

O biserică emblematică, veche de 113 ani, aflată în pericol din cauza tasării terenului, urmează să fie mutată în întregime de-a lungul unui drum din nordul Suediei, potrivit BBC.

Structură din lemn roșu din Kiruna, datând din 1912, a fost ridicată pe o platformă uriașă înainte de mutarea în noul centru al orașului. Călătoria va ține două zile, iar drumul a fost atent pregătit, anunță specialiștii. Biserica Kiruna are o înălțime de 35 m, o lățime de 40 m și cântărește 672 de tone. În trecut a fost votată cea mai frumoasă clădire din Suedia.

Centrul vechi al orașului aflat aproape de Cercul Polar este amenințat de tasările de teren provocate de exploatarea intensivă a minereului de fier. Mai multe clădiri au fost demolate și reconstruite, dar au fost și câteva care au fost mutate precum biserica. Operatorul minei de minereu de fier acoperă factura de relocare a orașului, estimată la peste 10 miliarde de coroane suedeze (1 miliard de dolari).