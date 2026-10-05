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O instanță a condamnat la moarte 27 de soldați, găsiți vinovați de „lașitate”

O instanță militară din estul Republicii Democrate Congo a condamnat la moarte 27 de soldați congolezi pentru „lașitate”, potrivit unui document al instanței.
O instanță a condamnat la moarte 27 de soldați, găsiți vinovați de „lașitate”
Sursa: X
Laura Buciu
05 oct. 2026, 08:05, Știri externe
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Militarii au fost găsiți vinovați că s-au retras de pe linia frontului în timpul luptelor împotriva rebelilor AFC/M23, scrie Anadolu.

Procesul, care a început pe 15 septembrie la instanța militară din Uvira, provincia Kivu de Sud, i-a vizat pe cel puțin 112 soldați din Batalionul 21 Simba. Militarii au fost acuzați că au încălcat ordinele și au fugit din timpul luptelor cu rebelii, în estul țării, în luna august.

Potrivit instanței, 54 de soldați au fost condamnați vineri la câte cinci ani de închisoare, după ce au fost găsiți vinovați de încălcarea ordinelor, în timp ce alți 10 militari au primit pedepse de șase luni de închisoare.

Alți soldați au fost achitați

Cel puțin 21 de soldați, dintre care cinci femei, au fost achitați din cauza lipsei de probe suficiente.

Potrivit procurorilor, militarii fuseseră desfășurați pentru a securiza zone strategice din care poate fi supravegheat orașul Uvira.

În luna mai, o altă instanță militară din Republica Democrată Congo a condamnat 58 de soldați congolezi la câte trei ani de închisoare pentru „încălcarea ordinelor”, după ce aceștia s-au retras de pe linia frontului în timpul confruntărilor cu rebelii AFC/M23.

Cele două tabere se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului

Cel mai recent proces are loc pe fondul continuării confruntărilor dintre gruparea rebelă AFC/M23 și forțele guvernamentale în teritoriul Uvira, potrivit unor surse locale. Cele două tabere s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

Rebelii M23 se află în centrul conflictului din estul Republicii Democrate Congo. Gruparea controlează teritorii importante din regiune, inclusiv capitalele provinciale Goma și Bukavu, ocupate la începutul anului 2025.

Republica Democrată Congo, Organizația Națiunilor Unite și mai multe state occidentale acuză Rwanda, țara vecină, că sprijină gruparea M23. Kigali respinge acuzațiile.

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