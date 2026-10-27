O judecătoare federală îl oprește pe Trump după tăierea a peste 400 de copaci. Președintele o numește „nebună” și contestă decizia

Judecătoarea federală Ana Reyes a prelungit luni, 26 octombrie, restricțiile impuse administrației Trump privind intervențiile la East Potomac Golf Links, un teren de golf public din capitala Statelor Unite. Potrivit Reuters, instanța a interzis îndepărtarea sau deteriorarea altor copaci până la soluționarea litigiului și a impus reguli suplimentare pentru eventualele lucrări.

Peste 400 de copaci tăiați într-un singur weekend

Conflictul s-a intensificat după ce autoritățile federale au îndepărtat sute de copaci de pe terenul de golf, în cursul unui weekend din octombrie. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, aproximativ 430 de copaci au fost tăiați, inclusiv exemplare mature.

Judecătoarea Reyes a calificat intervenția drept „inexcuzabilă” și a criticat modul în care avocații guvernului au informat instanța despre lucrările planificate.

TDS is SO BAD that a judge just berated President Trump for CUTTING DOWN TREES to renovate a dilapidated, neglected golf course Judge Ana Reyes was reportedly „furious” that the President of the United States of America is restoring a golf course What a joke https://t.co/24R17cq1U9 — Missy in So Cal 𝄞𝄢 🇺🇸 (@MissyIsMaga) October 13, 2026

Noua decizie interzice administrației să îndepărteze sau să deterioreze alți copaci, cu excepția situațiilor în care intervențiile sunt necesare pentru eliminarea unui pericol iminent pentru siguranța publică. Guvernul trebuie, de asemenea, să anunțe în scris instanța și reclamanții cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de orice modificare ireversibilă a parcului.

Trump susține că are „dreptul absolut” să continue lucrările

Președintele american a anunțat săptămâna trecută că intenționează să înceapă imediat renovarea terenului, în ciuda restricțiilor impuse anterior de instanță. Într-un mesaj publicat online, Trump a susținut că administrația sa are „dreptul absolut” să realizeze proiectul. El a atacat-o pe judecătoarea Ana Reyes, numind-o „nebună”, și a calificat procesul drept „ridicol”.

Planul președintelui vizează transformarea terenului public într-un complex modernizat, capabil să găzduiască inclusiv competiții importante de golf. Trump a anunțat și intenția de a închide terenul pentru aproximativ 15 luni, începând cu 15 noiembrie.

Judecătoarea Reyes: Departamentul Justiției ne cere să nu-l credem pe președinte

Unul dintre cele mai neobișnuite momente ale procesului privește contradicțiile dintre declarațiile publice ale lui Trump și argumentele prezentate de avocații administrației. Potrivit Reuters, reprezentanții Departamentului Justiției au cerut instanței să nu ia în considerare afirmațiile președintelui privind începerea imediată a lucrărilor.

Judecătoarea Reyes a remarcat că este extrem de rar ca Departamentul Justiției să solicite unei instanțe federale să nu creadă declarațiile președintelui în funcție. Ea a explicat că procesul, început ca o dispută privind administrarea unui teren de golf, a ajuns să ridice întrebări despre respectarea legii și credibilitatea informațiilor oferite instanței.

Work cruise at East Potomac golf course are busy today wood chipping the fallen trees and transporting the debris. https://t.co/T1BNF9qH4X — Andrew Leyden (@PenguinSix) October 22, 2026

Proiectul este contestat, protejarea patrimoniului în prim-plan

Organizația DC Preservation League și doi jucători de golf au deschis procesul în februarie, susținând că intervențiile administrației încalcă legislația privind mediul și protejarea patrimoniului istoric. East Potomac Golf Links este un teren public cu o istorie de peste un secol, amplasat într-un parc frecventat de locuitorii capitalei americane.

Reclamanții susțin că proiectul ar putea modifica ireversibil caracterul istoric al zonei și ar putea reduce accesibilitatea spațiului pentru public. Decizia judecătoarei nu reprezintă o anulare definitivă a proiectului. Lucrările care implică îndepărtarea copacilor rămân blocate, iar alte modificări ireversibile sunt supuse obligației de notificare prealabilă, în timp ce procesul continuă.