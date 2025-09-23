O navă cargo chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, sfidând sancțiunile internaționale

O navă cargo operată de o companie chineză a fost surprinsă de mai multe ori în portul Sevastopol din Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda faptului că acesta se află sub sancțiuni internaționale impuse din 2014, ca urmare a anexării ilegale a peninsulei de către Rusia, informează Financial Times.

Nava, denumită Heng Yang 9, este înregistrată sub pavilion panamez, dar este deținută și operată de compania chineză Guangxi Changhai Shipping Company. Potrivit Financial Times, aceasta a acostat în Sevastopol de cel puțin trei ori în ultimele luni, în cadrul unor opriri care par să fi fost ascunse deliberat.

Nava a emis poziții false pentru a nu fi detectată

Pe parcursul unei călătorii desfășurate în septembrie pe Marea Neagră, nava și-ar fi falsificat traseul, emițând prin transponder poziții fictive pentru a-și ascunde escalele reale. Deși semnalele AIS (Sistemul de Identificare Automată) indicau că nava s-a îndreptat către Port Kavkaz, un port rusesc situat în Strâmtoarea Kerci, la granița dintre Rusia continentală și Crimeea, imaginile satelitare obținute de sateliții Sentinel-1 și Sentinel-2 ai Agenției Spațiale Europene nu confirmă prezența vasului în locațiile raportate.

Analizele realizate pe baza transmisiunilor de poziție din luna septembrie arată că nava nu a fost detectată în locațiile raportate, ceea ce sugerează că a furnizat intenționat date false privind traseul său.

În schimb, imagini satelitare au confirmat prezența vasului comercial în Sevastopol pe 14 septembrie. Ulterior, nava a reapărut în Istanbul pe 17 septembrie, având containerele dispuse identic cu cele observate în portul crimeean.

China reacționează diplomatic

Ambasada Ucrainei din China a ridicat problema pe canale diplomatice. Potrivit comisarului prezidențial ucrainean pentru politica de sancțiuni, Vladislav Vlasiuk, „Ucraina a transmis în mod clar că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și că toate companiile internaționale trebuie să evite orice contact cu teritoriile ocupate”.

Drept răspuns, Ministerul chinez de Externe a precizat că sfătuiește cetățenii și companiile chineze să evite contactele cu teritoriile ocupate și a promis că „fiecare caz va fi analizat individual”.

Portul Sevastopol se află sub sancțiuni occidentale încă din 2014, când Rusia a anexat ilegal Crimeea. Escalele navelor comerciale străine în aceste porturi constituie încălcări ale regimului de sancțiuni impus de UE, SUA și alți aliați ai Ucrainei.