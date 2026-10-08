O nouă încercare de a o executa pe femeia care a supraviețuit injecțiilor letale, pusă sub semnul întrebării

Condamnata Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a suferit arsuri și bășici pe brațe, iar prognosticul ei rămâne incert după ce persoanele însărcinate cu execuția au încercat să-i administreze două doze letale de pentobarbital, a anunțat miercuri echipa sa juridică. Ea a fost condamnată la moarte pentru uciderea prin bătaie și înjunghiere a colegei de clasă Colleen Slemmer în 1995, potrivit AP.

Deși alte state au încercat să execute deținuți a doua oară, în aceste cazuri, prima încercare a fost oprită înainte ca aceasta să înceapă efectiv.

Guvernatorul republican Bill Lee a suspendat execuțiile din Tennessee și a ordonat o analiză externă a tentativei eșuate din 30 septembrie de a o executa pe Pike. Biroul său nu a răspuns imediat la e-mailurile prin care se solicitau comentarii cu privire la posibilitatea ca statul să încerce din nou să o execute.

Experții în pedeapsa cu moartea spun că este greu de știut ce se va întâmpla dacă statul decide să continue cu o a doua încercare.

„Dacă ar fi sau nu legal ca statul Tennessee să încerce să o execute din nou este o chestiune complexă care va necesita timp, atenție și analiză semnificative din partea echipei sale de apărare, a echipei de acuzare, a guvernului statului Tennessee și a mai multor instanțe statale și federale”, a declarat Stephen Johnson, avocat apărător în domeniul penal din Tennessee și președinte ales al Asociației Naționale a Avocaților Apărării în Domeniul Penal.

Și-a recăpătat cunoștința la aproape șase zile după execuția eșuată

Pike și-a recăpătat cunoștința la aproape șase zile după tentativa eșuată de a o ucide. Echipa ei juridică crezuse că era în moarte cerebrală, dar după ce s-a trezit, și-a dat seama de ce s-a întâmplat și era „furioasă și confuză”, au declarat avocații ei miercuri.

Avocații ei vor explora cu siguranță impactul medical și psihiatric al primirii a două doze de drog injectabil letal și al administrării unui ventilator timp de câteva zile pentru a determina dacă este „acum competentă din punct de vedere legal pentru a fi executată”, a spus Johnson. Aceasta va include probabil evaluări neuropsihologice și medico-legale psihiatrice și, eventual, alte teste medicale, iar apoi ar exista „fără îndoială litigii semnificative” pe aceste teme, care pot dura ani de zile, a spus el.

Au existat zeci de execuții dificile, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, inclusiv mai multe tentative care nu s-au încheiat cu moartea.

Alți condamnați au supraviețuit tentativelor de execuție

Alan Miller și Kenneth Smith au supraviețuit amândoi tentativelor de injecție letală din Alabama în 2022. Amândoi au susținut că o a doua tentativă de execuție a încălcat interdicția celui de-al optulea amendament privind pedepsele crude și neobișnuite, așa cum li se aplica individual, pe care instanțele au considerat-o „plauzibilă” în primele etape ale litigiului. Cu toate acestea, Curtea Supremă a SUA nu a fost de acord să decidă asupra acestei chestiuni și, în cele din urmă, ambii au fost executați cu azot gazos în 2024.

Alți doi deținuți, Thomas Creech din Idaho și Tony Carruthers din Tennessee, rămân condamnați la moarte după încercări eșuate de a administra injecții letale cu droguri.

Însă cazul lui Pike se distinge de altele în care a avut loc o a doua tentativă de execuție pentru că „a suportat povara drogurilor letale”, a declarat Jordan Steiker, codirector al Centrului pentru Pedeapsa Capitală de la Universitatea din Texas. El a spus că alte cazuri au implicat „trauma psihologică a unei tentative de execuție”, dar nu „prejudicii grave”.