O promoție la McDonald’s în Japonia, oprită după ce clienții au luat cadoul și au aruncat mâncarea

Lanțul de fast-food McDonald’s Japonia a anulat o campanie Happy Meal care a inclus râvnitele cartonașe Pokemon. Reprezentanții companiei au oferit scuze după ce clienții s-au îmbulzit să cumpere meniurile doar pentru a obține cartonașele. Ulterior, mâncarea a fost aruncată la gunoi, de obicei în coșurile din fața magazinelor. O cantitate impresionantă de mâncare a ajuns la gunoi, potrivit AP.

„Nu credem în aruncarea alimentelor. Această situație contravine filosofiei noastre de lungă durată pe care am prețuit-o la restaurant, aceea de a «oferi o experiență culinară distractivă pentru copii și familii». Acceptăm sincer că pregătirile noastre nu au fost adecvate”, a transmis compania într-un comunicat adăugând că lucrează la modalități de a preveni repetarea unei astfel de situații.

Colecționarea de cartonașe Pokemon este populară printre adulți și copii, cele mai rare vânzându-se cu 1.000 de dolari sau chiar mai mult. Unii japonezi au stat la cozi lungi și au cumpărat meniurile pentru a putea să vândă cartonașele.

În Japonia, un Happy Meal se vinde cu aproximativ 3,4 dolari.