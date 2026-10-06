O țară din apropierea României investește 26 de miliarde de dolari în apărarea civilă. Planul anunțat de premier

Planul vine în contextul războiului din Ucraina și al intensificării atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean, în special în regiunile din vestul țării, aflate în apropierea graniței cu Polonia.

Polonia investește 26 de miliarde de dolari în apărarea civilă

Programul de protecție a populației urmărește să pregătească Polonia și cetățenii săi atât pentru eventuale situații de securitate, cât și pentru dezastre naturale, inclusiv inundații, scrie Reuters.

„Prioritățile protecției civile includ structuri de protecție, adăposturi de toate tipurile, echipamente și infrastructură pentru intervenții, precum și constituirea de rezerve pentru situații de criză și dezastre naturale”, a declarat Donald Tusk înaintea unei ședințe de guvern.

Autoritățile poloneze au emis în ultimele luni mai multe alerte pentru populație, în contextul atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei. Acestea au vizat în special posibilitatea ca efectele unor raiduri aeriene să se resimtă și în Polonia.

Polonia pregătește sisteme de avertizare și comunicații

O parte importantă a programului va fi destinată dezvoltării sistemelor de avertizare a populației și a infrastructurii de comunicații.

„Vom finanța sisteme de avertizare, sisteme informatice și comunicații securizate între instituții și servicii”, a precizat premierul polonez.

Programul urmărește astfel consolidarea capacității autorităților de a reacționa în cazul unor situații de urgență și de a comunica rapid cu populația.

În paralel, Polonia și-a majorat semnificativ cheltuielile militare de la începutul războiului din Ucraina. Cheltuielile pentru apărare au ajuns la aproape 5% din produsul intern brut, unul dintre cele mai ridicate niveluri din rândul statelor NATO.