O vioară pierdută în timpul ocupației naziste în Franța a ajuns la familia proprietarului său

Fabricată în 1905 în atelierul „Caressa & Français” sub numărul 152, vioara a fost predată, în cadrul unei ceremonii la Paris, moștenitorilor lui Gabriel Girondelot, care a trebuit să o abandoneze în iunie 1940.

„Aceasta este prima restituire publică a unui instrument în Franța de la anii 1960 încoace”, a declarat Pascale Bernheim, cofondatoare a asociației Muzică și Spoliere, care a realizat cercetarea, fapt confirmat de misiunea de cercetare și restituire a bunurilor culturale jefuite între 1933 și 1945 din cadrul Ministerului Culturii.

Fondată în 2017, organizația își desfășoară activitatea în căutarea instrumentelor muzicale și a documentelor muzicale dispărute sub ocupația nazistă.

„Există multă emoție. Este uimitor cum o descoperire bruscă poate recrea legăturile de familie”, a spus Clémence Houdart, una dintre moștenitoarele și strănepoata lui Gabriel Girondelot. Girondelot însuși nu era muzician: vioara a aparținut inițial cumnatului său, Eugène Paul Choubry, câștigător al premiului întâi pentru vioară la Conservatorul din Paris, care a murit în timpul Primului Război Mondial.

În 2024, vioara a apărut la o licitație

Avansul german din iunie 1940 i-a obligat pe Gabriel Girondelot, un notar, și familia sa să părăsească Marna și să se refugieze în sudul Franței, lăsând o parte din proprietatea sa, inclusiv cinci viori, în două castele.

În 1945, Gabriel Girondelot a raportat furtul Comisiei pentru Recuperare Artistică. Instrumentul a fost ulterior înscris în Registrul Bunurilor Jefuite în Franța în timpul Războiului din 1939-1945, publicat între 1947 și 1949. În decembrie 2024, a reapărut la o licitație din Vichy, de unde a fost retras imediat ce a fost pus în legătură cu un instrument raportat ca fiind furat în 1945.