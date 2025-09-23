Prima pagină » Știri externe » Ofensiva Israelului continuă în Gaza înainte de discursul lui Trump de la ONU

Ofensiva Israelului continuă în Gaza înainte de discursul lui Trump de la ONU

Ofensiva armatei israeliene în orașul Gaza continuă, relatează martorii. Ofensiva are loc înainte de discursul de marți, de la ONU, al președintelui SUA, Donald Trump.
Petru Mazilu
23 sept. 2025, 10:21, Știri externe

Statele Unite nu au recunoscut, până acum, statul palestinian.

Mai multe țări au recunoscut în mod oficial statul palestinian în ultimele două zile, în timp ce Israelul și-a continuat atacul asupra orașului Gaza, potrivit BBC. Tancuri și vehicule blindate au fost văzute în orașul care în trecut avea sute de mii de locuitori. În timpul luptelor, armata israeliană a distrus blocuri înalte și i-a forțat pe locuitori să-și abandoneze casele.

Bombardamentul continuă în timp ce președintele american Donald Trump se pregătește să se adreseze Adunării Generale a ONU la New York. Discursul va avea loc marți. Liderii mondiali s-au reunit în metropola americană pentru a 80-a reuniune anuală a organizației.

Donald Trump nu a participat la o conferință privind o soluție cu două state la conflictul Israel-Gaza. Franța, care a găzduit evenimentul împreună cu Arabia Saudită, a recunoscut oficial un stat palestinian. Anterior, anunțuri similare au făcut Regatul Unit, Canada și Australia.

Americanii au criticat mișcarea spunând că nu este utilă pentru încheierea conflictului, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „nu va exista un stat palestinian”.