Oficial rus: Moscova este gata să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul

Delegația Rusiei pentru negocierile de la Istanbul, mai 2025. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Șeful departamentului pentru țările din spațiul post-sovietic al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Alexei Polishchuk, a fost citat de agenția de presă rusă de stat TASS spunând că oficialii turci sunt cei care au solicitat în repetate rânduri reluarea negocierilor de pace.

„Echipa rusă este pregătită pentru acest lucru, mingea este în terenul Ucrainei”, a spus el, notează Reuters.

În replică, Ucraina respinge afirmațiile Kremlinului potrivit cărora ea este de vină pentru blocarea procesului de pace.

Informația vine în contextul în care ultimele negocieri de pace față în față între cele două părți au fost loc în 23 iulie, la Istanbul.

În plus, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Turcia, Alexei Ivanov, a spus că la ultimele discuții față în față din iulie, Moscova a propus crearea a trei grupuri de lucru pentru a avansa negocierile, unul politic, unul militar și unul umanitar, potrivit EFE.

Kievul cere încetarea focului pentru reluarea negocierilor

Pe de altă parte, Ucraina acuză Kremlinul că întârzie negocierile prin faptul că refuza să declare încetarea focului, așa cum cer în cor Kievul, SUA și UE.

Acesta a fost și motivul pentru care președintele american Donald Trump a anulat cel de-al doilea summit cu Vladimir Putin, care ar fi trebuit să aibă loc în capitala Ungariei, Budapesta.