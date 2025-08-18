Într-o postare pe canalul său de Telegram, Ulyanov a criticat faptul că Occidentul comite o greșeală prin faptul că nu începe să discute o astfel de măsură în ceea ce privește Rusia, scrie agenția de presă rusă TASS.

„Mulți lideri ai UE subliniază că viitorul acord de pace ar trebui să ofere garanții de securitate fiabile pentru Ucraina. Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are tot dreptul să se aștepte ca Moscova să primească, de asemenea, garanții de securitate eficiente”, a spus acesta, potrivit sursei citate.

Ulyanov a subliniat că aceste garanții ar trebui să fie „mult mai fiabile decât promisiunile notorii” privind neextinderea NATO spre est.

Putin ar fi fost de acord cu garanțiile de securitate

Declarațiile lui Ulyanov vin în contextul în care trimisul special al SUA privind Ucraina, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu pentru CNN că Putin ar fi fost de acord să permită „garanții de securitate robuste” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui potențial acord de pace. Oficialul american a comparat aceste garanții cu un mecanism de tip „Articolul 5” al NATO, care ar presupune protecția Ucrainei împotriva unei noi invazii ruse.

Pe lângă garanțiile de securitate pentru Ucraina, Putin a insistat asupra eliminării „cauzelor războiului”, termen prin care Moscova cere neutralitatea Ucrainei și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO. Aceste cerințe rămân puncte majore de blocaj în negocierile privind un posibil acord de pace.