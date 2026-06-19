Olanda trimite o fregată spre Strâmtoarea Ormuz. Care este motivul

Decizia vine într-un context geopolitic sensibil, marcat de reluarea livrărilor de petrol și de îngrijorările crescânde privind siguranța navigației în zonă, scrie Reuters.

Ministrul olandez al Apărării, Dilan Yesilgöz, a precizat într-o scrisoare adresată Parlamentului că fregata se află în prezent în regiunea Indo-Pacifică și va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a ajunge în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Oficialul a subliniat că redirecționarea navei permite Olandei să reacționeze rapid în cazul în care se va forma o coaliție navală internațională.

Transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au înregistrat o creștere în ultimele zile, după ce Statele Unite și Iran au semnat în această săptămână un acord de încetare a focului.

Cu toate acestea, oficiali din industria maritimă și din sectorul asigurărilor avertizează că riscurile de securitate rămân ridicate și cer desfășurarea urgentă a navelor specializate în deminare navală.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează zilnic o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze. Orice perturbare a traficului naval în zonă poate avea consecințe majore asupra piețelor energetice internaționale.

În paralel, Franța și Regatul Unit promovează planuri pentru o misiune navală multinațională care să asigure libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit unor diplomați europeni, Iranul și-a exprimat însă opoziția fermă față de orice prezență militară străină în această zonă strategică.

De asemenea, Germania a anunțat joi că va desfășura două nave în Marea Roșie, ca măsură pregătitoare pentru o eventuală misiune militară legată de securitatea Strâmtorii Ormuz.

Semnal de angajament strategic

Decizia Olandei de a redirecționa fregata reprezintă un semnal clar al angajamentului său față de securitatea maritimă internațională și de cooperarea cu aliații europeni și transatlantici.

În condițiile în care tensiunile regionale persistă, prezența navală internațională este considerată esențială pentru protejarea rutelor comerciale vitale.