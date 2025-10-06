Operaţiune de căutare-salvare într-o regiune a Indiei. Zeci de oameni au murit

Salvatorii din India au continuat luni căutările persoanelor dispărute în districtul Darjeeling, după ce alunecările de teren declanşate de ploile torenţiale au ucis cel puţin 24 de persoane, au declarat oficialii locali, potrivit AP.

Echipe formate din militari indieni şi membri ai forţelor pentru gestionarea dezastrelor au verificat satele afectate, temându-se că unii locuitori ar putea fi prinşi sub moloz, a explicat Udayan Guha, ministrul dezvoltării statului Bengalul de Vest.

Ploile abundente şi daunele la infrastructura rutieră au împiedicat accesul la mai multe zone. Salvatorii au folosit excavatoare pentru a curăţa molozul.

Alunecările de teren au distrus case şi drumuri, blocând în weekend sute de turişti. Inundaţiile au provocat şi prăbuşirea a două poduri de fier.

Serviciul meteorologic indian a avertizat că ploi abundente sunt aşteptate până marţi, sporind riscul de noi alunecări de teren şi inundaţii.